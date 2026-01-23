朱红 - 阿里续整固 敲「20579」 | 窝轮热炒特区

阿里早前宣布与中国核电成立合资企业，投资额达约3590万美元，研究报告指反映中国科企正积极探索为先进AI模型提供高效稳定能源支持，并预期今年业内将会有更多类似合作。阿里巴巴（9988）表现靠稳，续于10天线之上、约164元附近徘徊。如看好阿里，可留意阿里认购证「20579」，行使价201.08元，实际杠杆8倍，今年5月到期。如看淡阿里，可留意阿里认沽证「22627」，行使价149.9元，实际杠杆3倍，今年9月到期。



券商研报指，私人投资者及央行对黄金需求不断增强，将今年底黄金价格预测由每安士4900美元上调至5400美元。紫金黄金国际（2259）股价早段回吐后见支持，转升至190元再创上市新高。如看好紫金黄金国际，可留意紫国认购证「24632」，行使价209.2元，实际杠杆4倍，今年7月到期；或可留意紫国认购证「24421」，行使价228.88元，实际杠杆3倍，今年12月到期。



市场续忧虑上游存储价格上升影响3C产品消费者需求，IDC预测在最坏情况下今手机及PC销量分别可能下降5%及9%。小米（1810）股价续于年内低位徘徊，在35元水平好淡争持。投资者如看好小米，可留意小米认购证「24323」，行使价52.55元，实际杠杆5倍，今年11月到期。相反，投资者如看淡小米，可留意小米认沽证「23123」，行使价29.86元，实际杠杆5倍，今年7月到期。



重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部份或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/界内证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/界内证/牛熊证之流通量提供者，亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/界内证/牛熊证提供买卖报价者。



朱红