闻风至 - 水泥股价残 龙头海螺值博 | 鲜股落镬

外围形势又变，欧美紧张情况得到缓和，美股周三反弹，港股昨日则维持上落格局。恒生指数最终收报26629点，升44点。全日成交金额略降至2348.6亿元。



内地经济仍处低谷，急需中央继续加大刺激以扶持内地投资气氛，今年较重要的一个时间点应为4月，因预料有政治会议，以及中美元首会面两大因素。在此之前，市场预期会有一轮规模较细、但具方向性的政策先行出台，目的在于托底投资气氛，而基建板块自然成为焦点。水泥股中，海螺水泥（914）作为行业龙头，具备成本优势、产能规模及海外布局，值得投资者提前部署。



1月8日的中央政治局会议已为2026年经济战略定调，提出「坚持内需主导，建立强大国内市场」，意味今年政策主线仍将围绕扩内需、稳投资展开。市场普遍认为，基建将是今年刺激政策的主要施力点之一，尤其今年是「十五五」规划首年，多个大型项目有望加快动工，包括雅下工程、东数西算二期，以及多个新能源大型基地等，均将直接带动水泥需求。



成本控制得宜 毛利改善



从行业面看，水泥价格现已处于相当低残的水平，据海螺水泥2025年第3季报显示，虽然期内营收按年下跌11.42%，但仍录得纯利增长3.41%，反映成本控制及错峰生产带来的毛利改善。首3季期内，集团营收按年跌10.06%，纯利反升21.28%，每股盈利1.19元人民币。走势上，海螺水泥现处于22至25元水平的横行区，自去年7月突破以来，现已横行近半年，短期方向仍待政策催化刺激行业估值进一步提升，现价上下方均有明显指标可作参考，值博率高企。



同属水泥股的华润建材科技（1313）则于华南地区具有领先优势，其在2024年底公开表态「不会蚀卖」后，是带动水泥价格见底的主因之一。集团于去年首3季纯利按年升7.3%，不俗的基本面，加上受惠于粤港澳大湾区基建项目持续推进，股价再突破可期。



闻风至