张日强 - 蓝筹屋苑成投资老手抢货目标 | 楼声随笔

整体楼市气氛好转，新盘及二手楼市场同样有不俗的表现，用家及投资者大举出击，西沙大盘持续旺场并3度开出红盘，短短12日便沽出703伙。新盘频频热销，连同二手楼市场亦受带动，当中以蓝筹屋苑最受市场追捧，尤其港岛东区大型蓝筹屋苑更是投资收租客的至爱，日前太古城单日连环录得4宗成交，另外，杏花邨连日来都录得多宗成交个案，投资老手更在「无睇楼」情况下落实成交。



市场气氛渐见好转，尤其去年银行减息的利好因素，市场人士更估计今年仍有较大的减息机会，令市场用家及投资者加快入市步伐，以致新盘及二手的睇楼成交量都有明显增加，其中西沙大盘日前连环开售，在短短12日便沽出703伙，用家及投资者成为主要的买家，令到每次开售都红盘高开。由于新盘连环热销，二手楼市场同样受到带动，投资老手更四出寻觅笋盘，只要开价合理，都会加快抢盘，日前港岛东区蓝筹屋苑太古城於单日内连录4宗成交，此外，杏花邨本月至今暂录约10宗成交，当中有9宗属「无睇楼」情况下成交，部分更是连租约单位，反映用家及投资者的动力。



事实上，整体楼市朝向正面发展，去年银行连环减息确实对楼市有推动作用，加上今年利息亦有机会向下调整，对传统收租客的未来投资策略亦有所改变，以致近期亦趁势四出寻觅笋盘，市场新盘及二手笋盘都是投资客的目标，除西沙大盘获用家投资者吸纳外，大型蓝筹屋苑更是投资老手的头号目标。



