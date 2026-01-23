Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张日强 - 蓝筹屋苑成投资老手抢货目标 | 楼声随笔

楼声随笔
楼声随笔
张日强
2小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

整体楼市气氛好转，新盘及二手楼市场同样有不俗的表现，用家及投资者大举出击，西沙大盘持续旺场并3度开出红盘，短短12日便沽出703伙。新盘频频热销，连同二手楼市场亦受带动，当中以蓝筹屋苑最受市场追捧，尤其港岛东区大型蓝筹屋苑更是投资收租客的至爱，日前太古城单日连环录得4宗成交，另外，杏花邨连日来都录得多宗成交个案，投资老手更在「无睇楼」情况下落实成交。

　　市场气氛渐见好转，尤其去年银行减息的利好因素，市场人士更估计今年仍有较大的减息机会，令市场用家及投资者加快入市步伐，以致新盘及二手的睇楼成交量都有明显增加，其中西沙大盘日前连环开售，在短短12日便沽出703伙，用家及投资者成为主要的买家，令到每次开售都红盘高开。由于新盘连环热销，二手楼市场同样受到带动，投资老手更四出寻觅笋盘，只要开价合理，都会加快抢盘，日前港岛东区蓝筹屋苑太古城於单日内连录4宗成交，此外，杏花邨本月至今暂录约10宗成交，当中有9宗属「无睇楼」情况下成交，部分更是连租约单位，反映用家及投资者的动力。

　　事实上，整体楼市朝向正面发展，去年银行连环减息确实对楼市有推动作用，加上今年利息亦有机会向下调整，对传统收租客的未来投资策略亦有所改变，以致近期亦趁势四出寻觅笋盘，市场新盘及二手笋盘都是投资客的目标，除西沙大盘获用家投资者吸纳外，大型蓝筹屋苑更是投资老手的头号目标。

张日强

最Hit
01:48
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
21小時前
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
生活百科
14小時前
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
楼市动向
16小時前
庄臣控股(01955.HK)今早停牌。
廉署拘庄臣控股高层及分判商14人 涉外判清洁合约贪污 消息：被捕者包括庄臣CEO
社会
6小時前
尖沙咀两长者昏迷酒店房 夫死妻获救 警循谋杀案跟进
尖沙咀两长者昏迷酒店房 夫死妻获救 警循谋杀案跟进
突发
6小時前
御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
食用安全
11小時前
最新画面曝光！网红师傅装修凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
时事热话
12小時前
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
「TVB爆红剧」女星曾被指性欲强  拍全裸写真告别清纯  53岁庆生逆龄生长似廿岁出头
「TVB爆红剧」女星曾被指性欲强  拍全裸写真告别清纯  53岁庆生逆龄生长似廿岁出头
影视圈
9小時前
陈百祥惊爆梁朝伟为父续命 获白龙王赠两物奇迹多活3年 张国荣离世后竟「死伤无数」？
陈百祥惊爆梁朝伟为父续命 获白龙王赠两物奇迹多活3年 张国荣离世后竟「死伤无数」？
影视圈
10小時前
更多文章
张日强 - 二手盘纷录短炒获利有启示 | 楼声随笔
整体楼市气氛好转，用家及投资者亦趁势四出寻觅笋盘，受到去年银行连环减息的效应，各方亦意识到投资市场的动力已密密出手，去年入市新盘及二手楼的短炒投资客，见市况急速上升之际，部分持货不足6个月至半年不等，由于楼价已上升到不俗的价位，故纷纷趁势沽货止赚先行获利，不过，市场上亦有不少投资客对后市有信心，只要单位以低市价放售，都可吸引准买家承接。 　　市场气氛明显好转，新盘及二手楼市场持续表现理想，去
2026-01-22 02:00 HKT
楼声随笔