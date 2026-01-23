大行晨报 - 关税威胁解除 美元暂见喘稳｜大行晨报

美国总统特朗普在世界经济论坛上明确表示，不会武力夺取格陵兰，他在与北约秘书长吕特会面后还表示，暂时不会按原定计划向反对美国得到格陵兰的欧洲八国加征关税。丹麦外交大臣拉斯穆森则称，特朗普吞并格陵兰的野心依然「非常明显」，丹麦不会针对将格陵兰移交给美国的问题进行任何讨论。欧洲方面也对相关言论持观望态度，欧盟领导人紧急峰会将按计划于周四晚举行，继续对美方此前威胁展开讨论。特朗普关税威胁解除直接刺激美元汇率上升，尽管具体内容仍不清晰，但这份声明标志围绕特朗普持续推动美国获取格陵兰争议出现重要转折，在一定程度推动市场风险偏好回温，周三美元兑欧罗，英镑以及瑞郎也告上涨。不过，投资者仍然需要密切关注特朗普动态消息和格陵兰争议的后续发展。



纽元兑美元本周见持续上升，升破去年9月高位，但当前仍面临一个重要关卡，200天线0.5870，自去年10月至今，纽元两度上试亦未能冲破，并且在之后均见一定幅度调整，故若今次可进一步冲破此区，则可望衍生较大上涨动力；倘若以最近一浪回调幅度约140点子计算，延伸上涨幅度可至0.6010，这亦正好与0.60心理关口构成一个共识目标；甚至去年9月17日高位也只是0.6008；7月24日高位0.6061及7月1日高位0.6122则为较大目标参考。较近阻力料为0.5920。当前支持先看25天线0.5780及0.57，之后参考0.5610以至去年11月低位0.5580水平。



纽元有望上试0.6大关



至于英镑兑美元走势，从技术图表所见，汇价自去年11月以来处于上升通道内向上，至目前底部在1.3440，附近亦见1.3410为200天线位置所在，暂见汇价出现初步失守，再者，10天线亦跌破25天线形成利淡交叉，或见英镑短期仍见有调整压力。以去年11月20日低位1.3037到今年1月6日高位1.3569累计530多点子的升幅计算，50%及61.8%的调整幅度可看至1.33及1.3240。其后较大支持料会看至1.31及1.3030。阻力位回看1.35及1.3570，较大阻力料为1.3660以至参考去年9月17日高位1.3726。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

大行晨报