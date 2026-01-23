大行晨报 - 圆汇料继续走弱｜大行晨报

美国总统特朗普宣布与北约就格陵兰问题达成协议框架，暂停对欧盟八国加征额外关税，之后将就格陵兰问题进行进一步的协商，消息令环球市场情绪转暖，美汇指数应声上扬，于98.246水平筑底反弹，执笔之时正于98.8水平上落徘徊。今年以来，除澳元外，其他G7货币兑美元均出现不同程度的回落，当中日圆表现最差，美元兑日圆上周一度高见159.45，创2024年7月的新高，逐渐逼近160水平的心理关口，由2026年年初计起，执笔之时日圆跌幅暂约1.2%。



日圆近期回落，主要是受国内政经因素影响。日债市场近期出现黑天鹅事件，缘由是日本首相高市早苗之前表示，将解散众议院并于2月8日提前举行大选。除此之外，高市早苗还提议将下调食品消费税以增添选举胜算，惟市场担忧减税措施将加大日本政府的财政缺口，为原本就大幅举债的日本带来经济压力。日本40年期和30年期国债收益率本周初齐飙，日本30年期国债收益率本周二冲高至约3.92厘，40年期国债收益率亦曾一度高见4.24厘，也是该债券发行以来首次触及4厘之上。两个长期债收益率均创债券发行以来新高。



日央行今议息



多年来在超低利率水平的环境下，日本国债收益率一直低于全球同类债券，市场担忧在减税借债的财政方案影响之下，日债市场形势有可能会被扭转，未来市场波动还将加剧。日本央行将于今日稍后时间举行议息会议，彭博利率期货显示，交易员预计日央行将维持利率不变。我们对日圆仍然维持中性偏淡的看法，日线图显示美元兑日圆自去年第4季度以来一直企稳于50天平均线之上，我们认为美元兑日圆今年上半年有机会触及161水平。



