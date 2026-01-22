Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄敏硕 - 兆易创新前景看俏 | 开工前落盘/头条名家本周心水

黄敏硕
53分鐘前
产经 专栏
　　兆易创新（3986）专注集成电路设计，核心产品为存储晶片、微控制器及传感器。集团现于北京、上海及合肥等多地设研发和测试中心，产能供应链具高度弹性，加上主要在内地和台湾，可降低地缘风险。现集团采用无晶片商业模式，聚焦先进工艺，此模式能降低资本开支及提高灵活性，加上产品能支援高密度和低功耗，适合物联网应用及兼容性广，易给客户迁移，能借此提高后者黏性及重复订单率，加上其拥有逾2000项专利，涵盖设计和工艺，前景看俏。笔者为证监会持牌人士，没有于以上发行人拥有财务权益。

