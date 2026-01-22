彭伟新 - 优然牧业目标5.2元 | 开工前落盘/头条名家本周心水

优然牧业（9858）是全球最大的原奶供应商，长期来看，受益于国内乳品消费增长及进口替代趋势。市场对优然牧业的收入预测在2025年至2027年分别为208.5亿元人民币、226.1亿元人民币及243.3亿元人民币，增长率分别为3.8%、8.5%及7.6%。2026年的归母净利润将从预期的105万元人民币大幅升至2042.6万元人民币。股价目前报4.32元，过去5年的平均Beta值为0.89，显示系统性风险低。投资者可于4.5元进场，目标为5.2元，宜守稳在4.2元以上水平。笔者没有持有股份及相关衍生产品权益。



资深证券分析师

彭伟新