Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

轮商精选 - 百度三连升 留意「21551」 | 窝轮热炒特区

窝轮热炒特区
窝轮热炒特区
轮商精选
53分鐘前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　百度（9888）股价近日走势转强，周三录得三日连升，即市曾突破155元，创2023年8月以来新高。消息面上，百度旗下萝卜快跑与阿联酋自动驾驶出行公司AutoGo宣布，在阿布达比正式启动面向公众的全无人驾驶商业化运营，这是萝卜快跑首次在海外推出全无人驾驶出行服务。市场憧憬自动驾驶业务国际化有望为公司带来潜在增长动力。百度在AI业务推动下的转型趋势逐渐明朗，AI功能加速整合至百度现有移动互联网服务，带动营运效率提升。

　　如预期正股将继续上行可留意百度购「21551」，行使价201.08元，实际杠杆约6.8倍，2026年4月20日到期。如看淡正股后市可留意百度沽「20715」，行使价113.78港元，实际杠杆约4.2倍，2026年7月23日到期。

摩根大通亚洲上市衍生产品销售部

本资料仅供香港居民或合资格投资者作为资讯参考。本资料所述之结构性产品并无抵押品。如发行人及担保人无力偿债或违约，投资者可能无法收回部份或全部应收款项。本页面提供有关结构性产品的资讯由摩根大通证券（亚太）有限公司（「摩根大通」）编制，仅供参考用途，并不构成任何要约、建议、提呈出售或招揽购买任何上述产品，亦并不构成摩根大通或其联属公司进行任何交易之承诺。过往表现并不代表将来的表现，摩根大通不保证未来事件或表现将与上述任何意见或预测一致。结构性产品之价格可急升也可急跌，投资者或会损失部份或所有投资。可赎回牛熊证备有强制赎回机制而可能被提早终止，届时（i）N类牛熊证投资者将不获发任何金额；（ii）R类牛熊证之剩余价格可能为零。摩根大通并非投资者的顾问或信托人，亦不会负责决定投资该金融工具是否合法或适合任何准买家。投资者应为自己作风险评估，并在需要时咨询专业意见。投资者应详阅有关上市文件中之条款、风险因素及其他资料，并了解结构性产品之特性及愿意承担所涉风险，否则切勿投资上述产品。结构性产品于第二市场的流通量是无法预料的。J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited 为认股权证、牛熊证及/或交易期权的庄家及流通量提供者亦可能为上述结构性产品的唯一流通量提供者。摩根大通或其联属公司可能作为交易所买卖基金的参与证券商或庄家，并可能于交易所买卖基金的股份中拥有重大权益，导致就结构性产品相关的交易所买卖基金潜在利益冲突。

轮商精选

最Hit
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
01:51
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
社会
5小時前
驻天津处主任郑震生自爆受款待后被炒 政制局: 有违反《防止贿赂条例》之嫌 已转介执法部门跟进
驻天津处主任郑震生自爆受款待后被炒 政制局: 有违反《防止贿赂条例》之嫌 已转介执法部门跟进
政情
3小時前
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
商业创科
8小時前
陈自瑶13岁女王靖乔情窦初开 与男友锡锡相被流出 妈咪盼外界尊重女儿：需要空间和隐私
陈自瑶13岁女王靖乔情窦初开 与男友锡锡相被流出 妈咪盼外界尊重女儿：需要空间和隐私
影视圈
3小時前
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
时事热话
12小時前
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
生活百科
2026-01-20 15:32 HKT
湾仔40年老牌西餐焗猪扒饭Threads爆红！$56外卖包餐汤+饮品 打工仔：港岛区数一数二
湾仔40年老牌西餐焗猪扒饭Threads爆红！$56包餐汤+饮品 食客赞：港岛区数一数二
饮食
11小時前
Tyson Yoshi与女KOL「响喉X」骂战峰回路转 真相大白网民惨成最大受害者： 而家X晒
Tyson Yoshi与女KOL「响喉X」骂战峰回路转 真相大白网民惨成最大受害者： 而家X晒
影视圈
7小時前
71岁屡传死讯巨星终极回春 一特征叻过后生仔惊艳网民 曾跟星二代儿子水火不容公开道歉
71岁屡传死讯巨星终极回春 一特征叻过后生仔惊艳网民 曾跟星二代儿子水火不容公开道歉
影视圈
2026-01-20 22:00 HKT
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
商业创科
2026-01-20 12:25 HKT
更多文章
轮商精选 - 欧罗录两连升 追「10065」 | 窝轮热炒特区
　　欧罗区周一公布12月通胀数据，整体通胀水平按年上升1.9%，略低于欧洲央行2%的目标。另外，核心通胀则维持在按年上升2.3%的水平。 　　彭博经济研究表示，最新12月欧罗区通胀数据显示，核心通胀仍然处于相对较高水平，欧洲央行短期内或可能会维持现有利率。彭博分析师预计，于能源价格基数效应下，1月整体通胀或有机会进一步放缓。 　　另一方面，彭博报道指法国政府计划于周三召集七国集团财长举
2026-01-21 02:00 HKT
窝轮热炒特区