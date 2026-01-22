闻风至 - 北汽低位大棍爆上要留神 | 鲜股落镬

美股周二大插，标普及纳指均挫逾2%，惟港股四连跌后，周三却现先低后高走，恒指收报26585点，升97点。全日成交金额增至2504.5亿元。



北京汽车（1958）出现低位反弹的第一棍值得留神，该股于上交易日创出去年5月以来的新低位，低见1.81元，昨日则见大举反弹4.4%，收报1.9元，无论是从估价或是走势考量，都极具吸引力。



先从走势分析，北京汽车短线在1.8元水平应会展现支持力，即使跌穿，亏损空间约0.1元，属风险可控的水平。反观，北京汽车的52周高位为2.64元，现价累跌近28%，博反弹可先望2元阻力，下站再看2.2元阻力，操作算是十分简单。



估值方面，集团业绩并未交出好成绩，正处于需要痛定思痛的阶段，但其资产净值达7.605元，现价仅相当于市帐率0.25倍。特别是集团在2025年期内，以约16.08亿元（人民币，下同）向控股股东北汽集团出售北汽国际51%股权，出售预计为集团带来约22亿元的税前收益，虽然集团仍处于亏损，但这次出售有机会以末期息方式回馈股东，是该股最大的潜在憧憬之一。



于上半年期内，北京汽车纯利约3.6亿元，第三季却因亏损而拖累首三季盈利降至5129万元。



集团刚于北京越野智能工厂内举行记者会，集团董事长王昊在沟通会上强调，2025年北京越野最核心的突破是坚定向「用户型企业」转型，这并非口号，而是触及战略、组织、产品和生态的全方位变革。



集团并透露新一年的目标，希望北京越野今年销量达30万辆，即较2025年销量20万辆增长五成，并计划到2030年实现百万辆规模，目标4倍升幅。



值得一提的是，集团旗下极狐阿尔法S（L3版）正式获批工业和信息化部自动驾驶车型产品准入许可，即将在北京市限定区域内开展L3级有条件自动驾驶上路通行试点。



北汽手执多项潜在新憧憬，而股价已反映负面因素，未来可望受资产净值支撑及出售收益催化，短线第一个关键时间点，是集团的年报，中线则留意北京越野销量增长与L3落地进度。



闻风至