张日强 - 二手盘纷录短炒获利有启示 | 楼声随笔

楼声随笔
楼声随笔
张日强
52分鐘前
产经 专栏
整体楼市气氛好转，用家及投资者亦趁势四出寻觅笋盘，受到去年银行连环减息的效应，各方亦意识到投资市场的动力已密密出手，去年入市新盘及二手楼的短炒投资客，见市况急速上升之际，部分持货不足6个月至半年不等，由于楼价已上升到不俗的价位，故纷纷趁势沽货止赚先行获利，不过，市场上亦有不少投资客对后市有信心，只要单位以低市价放售，都可吸引准买家承接。

　　市场气氛明显好转，新盘及二手楼市场持续表现理想，去年初至年中市况仍是低迷的实况下，由于一般对后市抱一定的信心，加上预期银行有机会落实减息，故市场已有不少「聪明钱」率先入市，其中西沙大盘1个低层户，单位面积约443方呎，最新以608万元承接，每呎造价约1.37万元，原业主于去年5月以约474万元购入，持货8个月转手，帐面获利约133万元或升幅28%。另外，元朗半新盘亦录得自入伙以来第3宗二手买卖，单位面积约286方呎，刚以388万元承接，呎价1.35万元，原业主于去年2月以约332万元购入，持货约11个月转手，帐面获利55.1万元，期内升值约17%。洪水桥新盘1座顶层特色户，面积约399方呎，刚以530万元承接，每呎造价约1.3万元，原业主于2025年4月以约471万元购入，持货约9个月转手，帐面获利58.5万元或升幅12%。

　　事实上，近期市场频录短炒获利成交个案，尤其是过去1年入市的投资者，受惠去年银行连环减息的效应，故先行采取沽货止赚离场策略。

张日强

