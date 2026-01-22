Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭家耀 - 哈尔滨电气上望25元｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
开工前落盘/头条名家本周心水
郭家耀
52分鐘前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　据报「十五五」时期，国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元，较「十四五」投资增长40%，以扩大有效投资带动新型电力系统产业链供应链高品质发展。早前国家发改委、能源局两部门发布《关于促进电网高品质发展的指导意见》，明确适度超前开展电网投资建设。AI算力需求大幅增长，引发的电荒忧虑，中国具大规模供电能力，预计2026年中国的发电量可能达到美国的三倍左右，从而具备支撑高能耗AI算力中心的能力。在电网建设投资持续增长的驱动下，电力设备将迎来结构性的景气周期，前景值得乐观。哈尔滨电气（1133）主要从事各种发电设备的生产、销售及电站工程服务业务，将有望受惠行业资本开支大增，股价近月持续强势，后市可再创新高水平。目标价25元；入巿价19.8元；止蚀价18元。

　　笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。

港湾家族办公室业务发展总监
郭家耀
 

最Hit
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
01:51
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
社会
5小時前
驻天津处主任郑震生自爆受款待后被炒 政制局: 有违反《防止贿赂条例》之嫌 已转介执法部门跟进
驻天津处主任郑震生自爆受款待后被炒 政制局: 有违反《防止贿赂条例》之嫌 已转介执法部门跟进
政情
3小時前
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
商业创科
8小時前
陈自瑶13岁女王靖乔情窦初开 与男友锡锡相被流出 妈咪盼外界尊重女儿：需要空间和隐私
陈自瑶13岁女王靖乔情窦初开 与男友锡锡相被流出 妈咪盼外界尊重女儿：需要空间和隐私
影视圈
3小時前
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
时事热话
12小時前
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
生活百科
2026-01-20 15:32 HKT
湾仔40年老牌西餐焗猪扒饭Threads爆红！$56外卖包餐汤+饮品 打工仔：港岛区数一数二
湾仔40年老牌西餐焗猪扒饭Threads爆红！$56包餐汤+饮品 食客赞：港岛区数一数二
饮食
11小時前
Tyson Yoshi与女KOL「响喉X」骂战峰回路转 真相大白网民惨成最大受害者： 而家X晒
Tyson Yoshi与女KOL「响喉X」骂战峰回路转 真相大白网民惨成最大受害者： 而家X晒
影视圈
7小時前
71岁屡传死讯巨星终极回春 一特征叻过后生仔惊艳网民 曾跟星二代儿子水火不容公开道歉
71岁屡传死讯巨星终极回春 一特征叻过后生仔惊艳网民 曾跟星二代儿子水火不容公开道歉
影视圈
2026-01-20 22:00 HKT
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
商业创科
2026-01-20 12:25 HKT
更多文章
郭家耀 - 中芯产业布局加速 | 开工前落盘/头条名家本周心水
　　中芯国际（981）拟收购中芯北方49%股权，在产业链中加速布局，将显著提升未来的盈利能力。中芯持股比例上升，有利提升竞争力，还将推动在半导体技术上的突破，形成良性循环。中芯在产业布局获市场正面评价，有利股价。入巿价74元，目标价90元，止蚀价68元。笔者为证监会持牌人士，没持有上述股份。 港湾家族办公室 业务发展总监 笔者为证监会持牌人 郭家耀
2026-01-19 02:00 HKT
开工前落盘/头条名家本周心水