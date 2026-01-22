郭家耀 - 哈尔滨电气上望25元｜开工前落盘/头条名家本周心水

据报「十五五」时期，国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元，较「十四五」投资增长40%，以扩大有效投资带动新型电力系统产业链供应链高品质发展。早前国家发改委、能源局两部门发布《关于促进电网高品质发展的指导意见》，明确适度超前开展电网投资建设。AI算力需求大幅增长，引发的电荒忧虑，中国具大规模供电能力，预计2026年中国的发电量可能达到美国的三倍左右，从而具备支撑高能耗AI算力中心的能力。在电网建设投资持续增长的驱动下，电力设备将迎来结构性的景气周期，前景值得乐观。哈尔滨电气（1133）主要从事各种发电设备的生产、销售及电站工程服务业务，将有望受惠行业资本开支大增，股价近月持续强势，后市可再创新高水平。目标价25元；入巿价19.8元；止蚀价18元。



笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。



港湾家族办公室业务发展总监

郭家耀

