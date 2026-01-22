大行晨报 - 避险情绪支撑瑞郎走高｜大行晨报

近日美国总统特朗对拥有格陵兰的态度保持强硬，加剧地缘政治局势紧张，并激发「沽售美国」交易（Sell America trade），反映出市场对美国领导力和资产信心的动摇。美元、美股、美债显著回挫，非美货币普遍上扬，黄金白银则受避险需求提振屡创新高。特朗普在社交媒体上公开宣称「没有回头路」，甚至不排除武力选项，并通过AI图像强势展示「美国版图」野心，这不仅让北约盟友丹麦强硬回击，也引发欧洲多国集体愤怒与贸易战恐慌。法国总统马克龙直言欧盟不应屈服于霸凌，而欧盟执委会主席冯德莱恩则呼吁欧洲构建「一种新的独立形式」，以减少对美国的依赖。丹麦首相弗雷泽里克森的强硬回应进一步加剧了紧张氛围。她明确表示不会放弃格陵兰，并暗示若美国诉诸武力，欧洲也无法排除相应措施。加拿大总理卡尼和立陶宛总统瑙塞达也在达沃斯世界经济论坛上表达反对，强调通过分担北极安全责任来化解僵局。周三晚特朗普在达沃斯世界经济论坛发表讲话。倘若美欧僵局持续，贸易战升级，美元料仍会呈进一步走低；反之，若达沃斯会议带来缓和，则有望美元可暂为喘稳。



美元这次并未因市场动荡而走强，反而跟美债一同遭到抛售。这一现象突显了当前风险的源头特性，特朗普的关税言论直接针对欧洲，引发了市场对环球贸易环境恶化和美国政策不确定性的忧虑。此外，市场普遍评估认为，欧洲若采取强硬反制措施，可能会对美国的出口表现造成负面影响，进而在短期内对美元形成压力，周二美元跌幅加剧。



美元兑瑞郎走势，汇价上周未能突破200天平均线，再而于本周急速回调，而图表见RSI及随机指数已见回落，或见美元兑瑞郎将有进一步调整压力。于去年12月守住的0.7850将是当前参考，下个支持将会关注0.77及0.76水准，进一步参考0.75关口。至于阻力位参考0.80及11月5日高位0.8124，较大阻力料为0.8250。



澳元兑美元近日陷于窄幅横盘。由于图表见RSI及随机指数开始回落，加上5天平均线亦已下破10天平均线形成利淡交叉，或见澳元有进一步调整压力。当前支持位先会留意0.6660，若然下破此区则会脱离近期的争持底部，延伸目标料会看至50天平均线0.6620。黄金比率计算，38.2%及50%的调整幅度在0.6635及0.6595，扩展至61.8%为0.6555。关键参考去年11月低位0.6421。至于上方阻力估计在1月7日高位0.6768及0.68关口，下一级预估在0.6950及0.70关口。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

