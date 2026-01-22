大行晨报 - 现货金价再突破历史新高｜大行晨报

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　美国与欧盟的贸易战持续升级。美国总统特朗普为获取格陵兰岛的控制权，以高额关税向欧洲国家施压，并且态度强硬称不排除以武力夺取格陵兰岛的可能性。此外，特朗普更是威胁将向法国红酒加征高达200%的关税。而据外媒报道，欧盟部分国家考虑对美方加征约930亿欧罗的反制关税，或限制美国公司进入欧盟市场，作为回应美方报复性关税的措施。市场忧虑美国与欧盟这两个传统盟友之间的摩擦，可能会触发新一轮的贸易战。美汇指数连续两个交易日回吐，并跌穿50天移动平均线，于周二盘中低见98.246，执笔之时暂时于98.6水平整固。

　　受美元回吐及环球市场避险情绪升温所影响，现货金价再创历史新高，于本周三盘中高见每盎司4888美元，另一贵金属白银涨势更是一飞冲天，于去年11月底约每盎司53美元水平，升至现时约每盎司94美元，涨幅接近80%。市场普遍预计银价第一季度可挑战每盎司100美元大关。现时华尔街各大投行对金价预测为每盎司4800至5000美元。笔者亦维持对现货金价看好的观点不变，由于美国总统特朗普在国际及外交政策中经常改变，以及倾向支持美国低利率的走向，这些因素都利于金价的走势。

　　执笔之时，现货金价正于每盎司约4858美元水平上落，距离我们上半年目标价4950美元仍有1.3%的升幅。从日线图来看，由于现货金价已达至超买水平，日线图显示14天相对强弱指数（RSI）已高达79，投资者需留意金价走势波动。

光大证券国际产品开发及零售研究部

