朱红 - 小米见新低 留意「22709」 | 窝轮热炒特区

朱红
3小時前
产经 专栏
　　小米汽车公布申请车载多连屏相关专利，据报成本较传统方案减少约30%，并有助提升车载多连屏显示的稳定性，以提高车辆行驶安全性。小米（1810）股价持续下跌，曾跌至35.44元，创约一年新低。如看好小米可留意认购证「22709」，行使价48元，实际杠杆7倍，今年6月到期。如看淡小米可留意认沽证「22168」，行使价32.18元，实际杠杆5倍，今年6月到期。

　　泡泡玛特（9992）周一斥资约2.51亿元回购140万股，为公司近两年来首度回购股，另据报荣耀与泡泡玛特合作推出手机正式发布，并将于周日正式开售。泡泡玛特股价显著造好，重越10天及20天线曾高见199.6元。如看好泡玛可留意认购证「23339」，行使价240.12元，实际杠杆5倍，今年5月到期。如看淡泡玛可留意认沽证「22036」，行使价150.78元，实际杠杆6倍，今年4月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。

中银国际股票
衍生产品董事
笔者为证监会持牌人
朱红

朱红 - 阿里高位回吐 博「22984」 | 窝轮热炒特区
　　阿里巴巴CEO吴泳铭指，公司正在一个关键的时代路口，Al正以前所未有的速度重塑世界，消费方式和结构也在深刻改变，阿里必须要全力以赴。阿里巴巴（9988）股价高位受压，回吐至160元水平好淡争持。如看好阿里可留意认购证「22984」，行使价207.19元，实际杠杆8倍，今年4月到期。如看淡阿里可留意认沽证（24634），行使价154.9元，今年6月到期，实际杠杆4倍。 　　据内媒报道，受上
2026-01-20 02:00 HKT
