轮商精选 - 欧罗录两连升 追「10065」 | 窝轮热炒特区

欧罗区周一公布12月通胀数据，整体通胀水平按年上升1.9%，略低于欧洲央行2%的目标。另外，核心通胀则维持在按年上升2.3%的水平。



彭博经济研究表示，最新12月欧罗区通胀数据显示，核心通胀仍然处于相对较高水平，欧洲央行短期内或可能会维持现有利率。彭博分析师预计，于能源价格基数效应下，1月整体通胀或有机会进一步放缓。



另一方面，彭博报道指法国政府计划于周三召集七国集团财长举行视像会议，商讨各国将如何应对潜在的环球贸易政策等议题。随着全球贸易不稳定性加剧，欧罗区企业和消费者或将面对更多不确定因素，因此市场憧憬未来减息的可能性或会增加。



欧罗兑港元录得两连升，并于周二曾一度高见9.1238水平，创近两周高位。如投资者短期看好欧罗表现，可留意欧港认购证「10065」，行使价9.6，实际杠杆约24.4倍，今年4月到期。相反，若投资者短期看淡欧罗，则可留意欧港认沽证「10066」，行使价8.5，实际杠杆约27倍，今年4月到期。



摩根大通亚洲上市衍生产品销售部



