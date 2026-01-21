陈永陆 - 谭木匠业务多元 前景可期 | 陆叔讲股

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈永陆
3小時前
谭木匠（837）以「谭木匠」品牌闻名，主要产品包括手工木梳、镜子、饰品等传统工艺品，融合中国文化元素，以品牌影响力和多元化销售渠道，在消费品行业中，维持了稳定的增长轨迹。截至2024年底，谭木匠在中国内地共有1245间加盟店，其中购物中心店占比达70.3%，三代店形象占比达55%，莫兰迪形象占比达42.4%。近年来，谭木匠积极推进品牌升级，例如2025年10月在北京三里屯开设旗舰店，旨在提升品牌形象并扩大高端消费群体。

　　线下业务是公司收入主力，2024财年，公司实现收入5.05亿元（人民币，下同），按年增长1.2%；净利润1.71亿元，虽略为下降1.4%，但基本每股盈利达68.9仙，末期股息36.63港仙，显示出良好的派息能力。进入2025年，上半年业绩进一步向好：收入达2.88亿元，增长9.4%；股东应占利润1.09亿元，增长13.2%。这反映公司销售回暖和成本控制有效，公司拥有人应占溢利为1.09亿元，按年增长13.2%，每股基本盈利约43.8仙。这一业绩得益于加盟店销售增长和线上渠道扩张，尽管宏观环境挑战存在，但毛利率维持稳定。

积极推进品牌升级

　　事实上，公司线上业务通过电商平台实现快速增长，这种双渠道策略帮助公司抵御市场波动，特别是在疫情后消费复苏阶段。公司还注重产品创新，如推出限量版文化主题梳子，满足年轻消费者的个性化需求。整体而言，谭木匠的业务模式稳健，品牌忠诚度高，在工艺品细分市场占据领先位置。

　　谭木匠近期涉及江苏省句容物业买卖合同纠纷诉讼，终审裁决院驳回了公司的再审申请，物业帐面价值可能需冲销，但公司强调自身为守约方，将寻求检察院监督或最高人民法院申诉等救济途径，董事会承诺维护股东权益。对公司的潜在影响可能是迁出物业涉及搬迁成本及对行政职能造成暂时干扰。尽管诉讼带来不确定性，但影响有限，不改公司长期价值。谭木匠的基本因素依然是坚实：业务多元化、财务稳健、增长前景乐观，是消费股中的稳健选择。

