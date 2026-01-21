闻风至 - 锂价升势未完 赣锋候回跟进 | 鲜股落镬

港股弱势未改，恒生指数昨日一度再跌200点报26363点，收跌26487点，跌76点。全日成交金额稍稍增至2377.7亿元。



赣锋锂业（1772）股价在2025年大举反弹1.5倍后，2026年开局走势理想，今年以来暂升近19.83%，但锂价上升势头未完，或为赣锋锂业带来进一步反弹的契机，从昨日应跌未跌的走势来看，现价仍有值博率。



先从赣锋昨日表现讲起，大市昨日上演4连跌，赣锋股价亦一度跟随大市回吐，并曾低见58.5元，跌穿了60元关口的重要支持位，中段却强势回升重上60元大关，尽显资金买进意欲强烈，短线若成功守住58元支持位，已是强势表现。



再看锂价的最新状况，据TradingEconomics数据显示，碳酸锂期货最新作价约为每吨15.25万元人民币，较年初升近3成，主要是由于中央政府对电力和资料中心基础设施的雄心勃勃的投资，以及宣布增加储能支出，都支撑了锂和其他电池金属的前景。中央目标到2027年，电动车充电能力将翻一番，达到180吉瓦，以支援富锂储能系统。



盈利改善 海外布局得宜



锂价上升，最直接受惠的当然要数拥有大量锂矿的赣锋。过去两年，市场一直担心锂价跌穿成本，令赣锋能否有盈利亦成疑问，但如今情况刚好相反。当高成本供应被逼退出或停产，再加上赣锋一直降低营运成本，盈利能力反弹力度势必更大。



在2025年中期，赣锋仍录得亏损5.36亿元（人民币，下同），但到第3季度已扭亏转赚5.57亿元，首3季转赚2552万元。



盈利改善之余，赣锋的海外布局亦在这一轮锂价反弹中，扮演关键角色。



公司于2025年底与Lithium Argentina合并阿根廷Salta省三个盐湖项目，总投资达18亿美元，规模之大，足以在下一轮供需紧张时占尽先机。



锂价持续回升，赣锋于去年第4季及今年的业绩表现仍然值得乐观，锂价若能维持在高位，配合海外产能逐步释放，赣锋盈利回升的潜在憧憬，仍未完全反映在股价上。现阶段料属反弹中的回调阶段，只要守住关键支持位，后市仍有望再试高位。



闻风至