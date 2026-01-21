Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至 - 锂价升势未完 赣锋候回跟进 | 鲜股落镬

鲜股落镬
鲜股落镬
闻风至
3小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

港股弱势未改，恒生指数昨日一度再跌200点报26363点，收跌26487点，跌76点。全日成交金额稍稍增至2377.7亿元。

　　赣锋锂业（1772）股价在2025年大举反弹1.5倍后，2026年开局走势理想，今年以来暂升近19.83%，但锂价上升势头未完，或为赣锋锂业带来进一步反弹的契机，从昨日应跌未跌的走势来看，现价仍有值博率。

　　先从赣锋昨日表现讲起，大市昨日上演4连跌，赣锋股价亦一度跟随大市回吐，并曾低见58.5元，跌穿了60元关口的重要支持位，中段却强势回升重上60元大关，尽显资金买进意欲强烈，短线若成功守住58元支持位，已是强势表现。

　　再看锂价的最新状况，据TradingEconomics数据显示，碳酸锂期货最新作价约为每吨15.25万元人民币，较年初升近3成，主要是由于中央政府对电力和资料中心基础设施的雄心勃勃的投资，以及宣布增加储能支出，都支撑了锂和其他电池金属的前景。中央目标到2027年，电动车充电能力将翻一番，达到180吉瓦，以支援富锂储能系统。

盈利改善 海外布局得宜

　　锂价上升，最直接受惠的当然要数拥有大量锂矿的赣锋。过去两年，市场一直担心锂价跌穿成本，令赣锋能否有盈利亦成疑问，但如今情况刚好相反。当高成本供应被逼退出或停产，再加上赣锋一直降低营运成本，盈利能力反弹力度势必更大。

　　在2025年中期，赣锋仍录得亏损5.36亿元（人民币，下同），但到第3季度已扭亏转赚5.57亿元，首3季转赚2552万元。

　　盈利改善之余，赣锋的海外布局亦在这一轮锂价反弹中，扮演关键角色。

　　公司于2025年底与Lithium Argentina合并阿根廷Salta省三个盐湖项目，总投资达18亿美元，规模之大，足以在下一轮供需紧张时占尽先机。

　　锂价持续回升，赣锋于去年第4季及今年的业绩表现仍然值得乐观，锂价若能维持在高位，配合海外产能逐步释放，赣锋盈利回升的潜在憧憬，仍未完全反映在股价上。现阶段料属反弹中的回调阶段，只要守住关键支持位，后市仍有望再试高位。

闻风至

最Hit
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
股市
6小時前
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
生活百科
13小時前
孭B跑渣马男子来自广西比赛后已离港 警接报疑涉虐儿 正联络来港助查
突发
8小時前
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
新宿六歌仙惊传「知名」港客嘈到拆天 被劝后拒收敛 录音声带流出引爆全网竞猜｜Juicy叮
新宿六歌仙惊传「知名」港客嘈到拆天 被劝后拒收敛 录音声带流出引爆全网竞猜｜Juicy叮
时事热话
12小時前
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
影视圈
12小時前
网民热捧炸鸡界黑马！台湾过江龙攻港2年 外脆内嫩获封「全港最好食」 唯一缺点系呢样？
网民热捧炸鸡界黑马！台湾过江龙攻港2年 外脆内嫩获封「全港最好食」 唯一缺点系呢样？
饮食
14小時前
政府驻天津处主任郑震生自爆受款待 朋友安排坐喷射飞航私人舱 五星酒店获免费升级
政府驻天津处主任郑震生自爆受款待 朋友安排坐喷射飞航私人舱 政制局：正了解事件
政情
6小時前
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
影视圈
9小時前
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
商业创科
16小時前
更多文章
闻风至 - 憧憬息率升 人保值得留意 | 鲜股落镬
内险今年「开红门」在望，中国人民保险集团（1339）却从1月份高位7.63元跌至昨日收报6.65元，累跌近1元或12%，走势严重跑输大市，但考虑到管理层透露将股息率纳入回馈股东的行动当中，或成为刺激其股价上升的新动力。 　　中国人民保险集团是内地最大险企之一，涵盖财险、寿险及健康险业务。在今年首3季，中国人保营业总收入达5209.9亿元（人民币，下同），按年增长10.9%，纯利则增长28.9
2026-01-20 02:00 HKT
鲜股落镬