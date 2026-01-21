张日强 - 房协货尾盘加价 楼王售价破千万 | 楼声随笔

楼市气氛逐渐好转，受惠去年银行连环减息的效应，楼价亦显著录得轻微的升幅，全年楼价亦升约3%，加上近期新盘频频热销开红盘，发展商亦先后为旗下新盘作出轻微的加价，就算房协发展的启德安置盘亦跟风加价，加价幅度介乎4%至8%不等，部分单位售价更突破逾千万，虽然加幅亦算轻微，惟已反映市况回暖，私楼售价弹升，房协楼盘亦跟风顺应加价步伐。



新盘市场持续表现旺盛，日前开售的西沙大盘先后报捷，同时亦引领大批用家及投资者加快入市步伐，其中大手投资客更趁势抢货，令到新盘及货尾市场亦热闹起来，部分发展商更先后为旗下新盘作出轻微加价，或纷纷削减之前的优惠，即变相轻微加价，反映发展商对后市有明显的信心。与此同时，房协亦罕有作出加价行动，旗下发展的启德安置盘亦跟风加价，该盘于去年12月已公布全盘700伙价单，日前则将尚余约574伙待售单位提价，加幅约4%至8%，该盘加价后，定价由462.6万至1027.2万，呎价由1.1万至1.44万不等，其中楼王单位为2座极高层单位，实用面积745方呎，定价为1072.2万，每呎售价约1.37万。



事实上，近期新盘及货尾盘销情理想，部分新盘更先后开红盘，发展商随即改变策略，除了为楼盘作出轻微的加幅外，亦削减之前的优惠，反映发展商对后市极具信心，房协亦紧随步伐，罕有作出加价行动，旗下发展的启德安置盘亦跟风加价，反映整体楼价回升的实况。



张日强