邓声兴 - MiniMax上望440元｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
邓声兴
3小時前
　　MiniMax（100）作为全球化AI大模型新锐，凭前瞻技术布局与高速商业化进程，已于港股市场崭露锋芒。公司聚焦多模态大模型研发，开源代码智能体评估基准OctoCodingBench引领行业标准，其C端产品「星野」、「Talkie」实现语音视讯交互正毛利，B端平台「海螺AI」毛利率近70%，覆盖超10万企业客户，海外收入占比逾七成，凸显全球化营运韧性。

　　股价方面，MINIMAX-WP上市首日涨逾109%，近两周累升近30倍，反映市场对AI稀缺标的追捧。从行业视角来看，全球AI应用渗透率快速提升，多模态与智能体技术已成竞争核心赛道，万得AI应用指数同期亦录得显著升幅，显示板块热度持续高涨。展望未来，全球大模型市场规模2030年预计突破3000亿美元，公司凭技术迭代与跨区域扩张，营收增速有望保持高位。然需关注国际巨头竞争加剧、合成数据依赖及跨境合规成本等风险。整体而言，AI产业周期向上趋势未改，叠加流动性宽松预期及外资长线基金如Aspex等基石投资背书，港股科技板块中具备技术突破与商业化实力的企业，中期表现仍值得关注，投资者宜紧盯其模型性能演进与盈利拐点之验证。目标价440元，止蚀价350元。

　　笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份。

香港股票分析师协会主席
邓声兴
 

