大行晨报 - 美元显著回跌 关注格陵兰争端｜大行晨报

3小時前
产经 专栏
　　美国政府表态考虑重启对欧关税，以及围绕格陵兰岛未来归属的分歧持续发酵，双重因素共同推升了地缘政治的不确定性。欧洲方面作出回应，不仅断然拒绝美方的关税威胁，直言此类措施不可接受，还重申格陵兰岛绝非可交易的商品。此外，欧洲官员警告称，美方举措不仅会招致贸易报复，还可能损害这两个保持紧密贸易与军事联系的经济体之间的外交关系。欧洲已呼吁召开特别会议。美元这次并未因市场动荡而走强，反而跟美债一同遭到抛售。这现象凸显了当前风险的源头特性，美国总统特朗普的关税言论直接针对欧洲，引发了市场对环球贸易环境恶化和美国政策不确定性的忧虑。此外，市场普遍评估认为，欧洲若采取强硬反制措施，可能会对美国的出口表现造成负面影响，进而在短期内对美元形成压力。周二美元跌幅加剧，欧罗兑美元则重新返回至1.17区间，周一低位还处于1.1572。即将于瑞士达沃斯举行的世界经济论坛，成为下一个焦点。特朗普预计周三抵达并发表特别讲话。

　　欧罗兑美元走势，技术图表所见，汇价过去两周累计跌近200点子，而RSI及随机指数已开始自超卖区域稍呈反弹，估计汇价短期可守稳200天平均线，并可暂为步入喘稳阶段。至于向上会以25天平均线1.1720为依据，若后市汇价可重返此区之上，则可望欧罗有重新上扬的倾向，其后阻力回看1.1770及去年12月24日高位1.1809，再而将会瞩目于9月17日高位1.1918以至1.20关口。支持位方面，200天平均线目前在1.1580，若此区未能守住，则要慎防欧罗又将开展新一波下跌，延伸目标指向1.15关口以至1.1460，下一级看至1.14。

　　周一公布数据显示，加拿大12月年通胀率升至2.4%，连续第4个月略高于央行2%的目标。市场此前预期通胀率将连续第三个月持稳于2.2%。按月计算，物价下降0.2%，市场预期为下降0.4%。经季节调整后，CPI环比上涨0.3%。核心通胀指标显示放缓迹象，CPI中值年率从2.8%降至2.5%，CPI截尾均值年率从2.9%降至2.7%。加拿大央行核心CPI年率为2.8%，低于11月的2.9%，环比下降0.4%。尽管总体通胀因基数效应小幅反弹，但核心指标趋于缓和；数据可能使加拿大央行在考虑政策转向时更加谨慎，需更多证据确认通胀趋势。

　　美元兑加元走势，技术图表所见，RSI及随机指数呈现回升，MACD指标亦正上破讯号线，而汇价近日似乎亦在1.36区间获见支撑，并且重返1.3730水准之上，可望更为巩固其反弹行情。延伸阻力看至1.3920及1.40关口，下一级料为1.4140及1.42水准。至于支撑回看1.38及1.3640，关键看至1.3550水准附近，在去年6月至7月，汇价三度于此水准附近获见支撑；较大支持料为1.35关口。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
