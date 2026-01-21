大行晨报 - 镑汇短线有望上试1.36水平｜大行晨报

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

3小時前
　　美国总统特朗普宣布从2月1日起对丹麦等欧洲八国加征10%的关税，并从6月起把税率提高至25%，直至达成收购格陵兰协议。华尔街投行高盛表示，若特朗普对欧洲八国加征10%的关税，可能会对欧罗区经济（GDP）构成约0.1%的拖累，当中作为欧罗区内最大的经济体德国恐影响最大，欧盟据悉讨论对美国征收报复性关税等多个应对方案。值得注意是，当中不属于欧罗区的英国，此次亦是被威胁征收关税国家之一。忧虑美国因格陵兰岛归属权与盟友关系紧张所致，美汇指数连续两个交易日下挫，执笔之时正于98.7水平附近上落整固。

　　另外，受美元回落所影响，多只外币迎来小幅反弹，当中英镑兑美元自今年初以来由高位1.3568回落，一度低见1.3339，之后于50天移动平均线附近徘徊，执笔之时正于1.348水平整固。英国国家统计局今个星期公布的数据显示，英国最新失业率维持在近5年的高位5.1%，剔除花红后的薪金增长速度降至3年半以来最低，截至去年11月的3个月，薪资增速按年增长4.5%，结果符合市场预期，但较前值4.6%有所回落。

　　劳动市场数据可能会为英伦银行下次议息会议提供参考，执笔之时彭博利率期货显示，现时交易员预计英伦银行2月较大机会维持利率不变，第二季度料将继续减息。英国亦将于今日稍后时间公布去年12月的通胀数据，投资者亦可留意。我们认为，短线来看，英镑是否能够企稳于50天线为关键，若英镑能企稳并于50天线约1.345水平，则有望再度上试1.36水平，不过仍需留意美国与欧盟的关系发展或影响市场避险情绪。

光大证券国际产品开发及零售研究部

