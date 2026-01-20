张日强 - 群盘捕捉年初楼市的旺势 | 楼声随笔

新盘市场持续表现旺盛，日前开售的西沙大盘先后报捷，由于开价仍算吸引，随即引领大批用家及投资者加快入市步伐，至于大手投资客更趁势抢货，以致该盘两度连番开红盘，市况再度急速升温，一众发展商见市况回暖，迅速加快推盘步伐，纷纷为旗下新盘软销及推广，并部署月内乘势出击，期望农历新年前捕捉楼市的旺势，提早来一个楼市小阳春。



整体楼市气氛渐见好转，新盘及二手楼市场都有不俗表现，尤其刚过去的周六日楼市表现活跃，睇楼量及成交量都见升温，其中西沙大盘更是连番推售都取得理想销情，先后2次开出红盘，发展商亦掌握楼价的承接力，每次加推的定价都贴近市场可接受水平，以致在收逾4万票的实况下红盘高开，市场仍有大批客源未有机会选购单位，预期往后推售的单位只要开价合乎市场水平，料可顺利再开红盘。



事实上，市场气氛已平稳向好，新盘及二手楼持续有不俗的表现，受到去年房策措施带动，加上银行连环减息的利好消息，去年整体楼宇买卖突破8万宗水平，创过去4年新高数字，发展商亦看准近期楼市的旺势，尤其西沙大盘连番开出红盘，对后市绝对有一定的信心，其他发展商将趁势加快推盘步伐，近日亦先后为旗下新盘软销及推广等，并部署于农历新年前推盘应市，以便捕捉年初提早来临楼市小阳春的旺势。



张日强