邓声兴 - 百度估值有望向上调整 | 开工前落盘/头条名家本周心水

百度集团（9888）近期股价于波动中展现韧性，显著高于板块平均，反映市场关注度持续升温。其走势跑赢恒科指，主要受惠于AI战略深化与分拆上市预期。核心重点在于AI全栈布局正加速兑现：其一为旗下AI晶片子公司昆仑芯已正式递表港交所寻求独立上市，以其强劲增长预测及领先技术地位，若成功分拆将成为集团价值重估之关键引擎。其二是百度智能云收入保持强劲增速，AI云基础设施及AI原生营销服务均录得显著增长，显示其企业级AI应用变现能力。其三是自动驾驶业务「萝卜快跑」于阿布扎比启动全无人商业化运营，标志着其全球化落地取得重要突破，成本下降与合作拓展将进一步打开市场空间。配合文心大模型全面赋能核心产品，AI已成为驱动增长之新支柱。



展望未来，昆仑芯上市、AI云及智能驾驶构成明确增长曲线，惟需关注高资本开支对现金流之压力及广告收入之周期性影响。百度当前估值仍低于历史中枢，若分拆顺利推进，叠加AI收入贡献提升，估值有望上修。目标价163元，止蚀价135元。笔者为证监会持牌人士及未持有上述股份。



香港股票分析师

协会主席

笔者为证监会持牌人

邓声兴