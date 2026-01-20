朱红 - 阿里高位回吐 博「22984」 | 窝轮热炒特区

阿里巴巴CEO吴泳铭指，公司正在一个关键的时代路口，Al正以前所未有的速度重塑世界，消费方式和结构也在深刻改变，阿里必须要全力以赴。阿里巴巴（9988）股价高位受压，回吐至160元水平好淡争持。如看好阿里可留意认购证「22984」，行使价207.19元，实际杠杆8倍，今年4月到期。如看淡阿里可留意认沽证（24634），行使价154.9元，今年6月到期，实际杠杆4倍。



据内媒报道，受上游供应链储存涨价影响，多间手机厂商下调全年整机定单数量，小米（1810）及OPPO下调超过20%，各间下调机型主要侧重在中低端和海外产品。小米股价持续偏软，曾跌至36.22元，创近来新低。如看好小米，可留意小米认购证「22709」，行使价48元，实际杠杆7倍，今年6月到期。如看淡小米，可留意小米认沽证「22168」，行使价32.18元，实际杠杆5倍，今年6月到期。



医药股普遍回吐，石药集团（1093）股价偏软，从高位回落至9.7元附近整固。石药好仓上周五录得资金流入，如看好石药可留意认购证「17640」，行使价10.95元，实际杠杆4倍，今年6月到期；或可留意认购证「22986」，行使价10元，实际杠杆5倍，今年4月到期。



重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/界内证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/界内证/牛熊证之流通量提供者，亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/界内证/牛熊证提供买卖报价者。



中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红