闻风至 - 憧憬息率升 人保值得留意 | 鲜股落镬

鲜股落镬
鲜股落镬
闻风至
56分鐘前
产经 专栏
内险今年「开红门」在望，中国人民保险集团（1339）却从1月份高位7.63元跌至昨日收报6.65元，累跌近1元或12%，走势严重跑输大市，但考虑到管理层透露将股息率纳入回馈股东的行动当中，或成为刺激其股价上升的新动力。

　　中国人民保险集团是内地最大险企之一，涵盖财险、寿险及健康险业务。在今年首3季，中国人保营业总收入达5209.9亿元（人民币，下同），按年增长10.9%，纯利则增长28.9%至468.22亿元，基本每股收益1.06元。期内保险服务收入达4313.39亿元，较去年同期增长6.8%，加权平均净资产收益率为16%，较去年同期上升1.8个百分点。从数字可以见到，内地投资环境好转，为人保业绩带来不错的上升推动力，纯利按年增长28.9%，亦是憧憬其派息提升的潜在主因之一。于2025年中期业绩，集团宣派中期股息0.075元（折合约0.0822港元），按年多派近19%。

　　高盛近日发表报告，透露该行分析员与人保及财险（2328）管理层见面的内容。报告指，人保集团的长期目标是为股东提供可持续的每股股息增长，并会将股息率纳入考量。

　　回望过去3个完整财年（2022至2024年），人保派息金额分别为约0.166元、0.156元及0.18元，相当于派息比率约28%、31%及19%。其中，2024年财年是集团中断两年中期股息后，重新派息中期股息的开始。

　　单以2024年财年的派息金额计，集团最新作价相当于股息回报率约2.9厘水平，只能算是正常的派息水平，若是集团将派息比率上调至40%水平，则其股息回报率可望轻松超越5厘水平，吸引力大增。这不仅提振股东回馈，还可引来长线资金关注，打开其价值重估的契机。

闻风至

