大行晨报 - 圆汇维持弱势整理｜大行晨报

本周英国将迎来一系列关键数据，先是周二公布11月就业数据，周三发布CPI与PPI，周五还有12月零售销售和1月PMI。英镑兑美元走势，技术图表所见，英镑兑美元自去年11月以来处于上升通道内走高，至目前底部在1.3440，附近亦见1.3420为200天平均线位置所在，暂见汇价出现初步失守，再者，10天平均线亦跌破了25天平均线形成利淡交叉，或见英镑短期有加大调整力度的倾向。以去年11月20日低位1.3037到今年1月6日高位1.3569累计530多点的升幅计算，50%及61.8%的调整幅度可看至1.33及1.3240。其后较大支持料会看至1.31及1.3030。阻力位回看200天平均线1.3410及25天平均线1.3450，较大阻力料为1.35及1.3570，进一步将参考去年9月17日高位1.3726。



受制160干预警戒线



日圆维持弱势整理，市场担忧日本首相高市早苗在提前大选后，将获得更大授权以推行更具扩张性的财政政策。高市早苗支持率偏高，执政联盟拟1月下旬解散众议院、2月上中旬提前大选，意在巩固多数席位推进大规模财政扩张。然而，美元兑日圆上行空间正受制于160关口，投资者预期日本央行可能在汇率接近160至162区间进行干预，以支撑日圆。日本财务大臣警告称，东京不排除采取任何选项应对日圆疲软，包括与美国协调干预汇市。另外，由于日圆贬值加剧通胀压力，日本央行部分决策者认为，加息时间可能早于市场预期，4月份加息的可能性正在上升。日本央行去年12月刚将利率上调至30年来高点的0.75%，预计在1月23日结束的政策会议上将维持利率不变，但内部讨论显示仍有进一步加息空间。



技术走势而言，美元兑日圆在去年11月及12月均在158遇阻，刚在上周初稍呈破位，而在过去两个多月的走势已呈现一组双底形态，故可预料若美元兑日圆或可望将迎来又一波上升走势。当前将瞩目于160关口，延伸可看至160.60以至162水准。当前先可留意158水准，为前期阻力变成目前的支撑依据。较大支撑料在157.50，下一级关注25天平均线156.80及155水准。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

大行晨报