Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 圆汇维持弱势整理｜大行晨报

大行晨报
大行晨报
大行晨报
56分鐘前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　本周英国将迎来一系列关键数据，先是周二公布11月就业数据，周三发布CPI与PPI，周五还有12月零售销售和1月PMI。英镑兑美元走势，技术图表所见，英镑兑美元自去年11月以来处于上升通道内走高，至目前底部在1.3440，附近亦见1.3420为200天平均线位置所在，暂见汇价出现初步失守，再者，10天平均线亦跌破了25天平均线形成利淡交叉，或见英镑短期有加大调整力度的倾向。以去年11月20日低位1.3037到今年1月6日高位1.3569累计530多点的升幅计算，50%及61.8%的调整幅度可看至1.33及1.3240。其后较大支持料会看至1.31及1.3030。阻力位回看200天平均线1.3410及25天平均线1.3450，较大阻力料为1.35及1.3570，进一步将参考去年9月17日高位1.3726。

受制160干预警戒线

　　日圆维持弱势整理，市场担忧日本首相高市早苗在提前大选后，将获得更大授权以推行更具扩张性的财政政策。高市早苗支持率偏高，执政联盟拟1月下旬解散众议院、2月上中旬提前大选，意在巩固多数席位推进大规模财政扩张。然而，美元兑日圆上行空间正受制于160关口，投资者预期日本央行可能在汇率接近160至162区间进行干预，以支撑日圆。日本财务大臣警告称，东京不排除采取任何选项应对日圆疲软，包括与美国协调干预汇市。另外，由于日圆贬值加剧通胀压力，日本央行部分决策者认为，加息时间可能早于市场预期，4月份加息的可能性正在上升。日本央行去年12月刚将利率上调至30年来高点的0.75%，预计在1月23日结束的政策会议上将维持利率不变，但内部讨论显示仍有进一步加息空间。

　　技术走势而言，美元兑日圆在去年11月及12月均在158遇阻，刚在上周初稍呈破位，而在过去两个多月的走势已呈现一组双底形态，故可预料若美元兑日圆或可望将迎来又一波上升走势。当前将瞩目于160关口，延伸可看至160.60以至162水准。当前先可留意158水准，为前期阻力变成目前的支撑依据。较大支撑料在157.50，下一级关注25天平均线156.80及155水准。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
大行晨报

最Hit
柴湾夺命车祸｜车Cam揭铁骑士疑撞雀后撼栏 警方路面搜证发现羽毛
01:00
柴湾夺命车祸｜车Cam揭铁骑士疑撞雀后撼栏 警方路面搜证发现羽毛
突发
7小時前
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
影视圈
10小時前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
16小時前
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
生活百科
7小時前
周润发、刘德华、曾志伟等群星齐聚晚宴阵容媲美金像奖 谭咏麟接连高歌似开骚 陈百祥又无影？
周润发、刘德华、曾志伟等群星齐聚晚宴阵容媲美金像奖 谭咏麟接连高歌似开骚 陈百祥又无影？
影视圈
11小時前
向氏家族向华炎世界殡仪馆设灵 O记反黑逾百警戒备
突发
7小時前
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
7小時前
何超云与新欢甜蜜游泰国？低胸短裙骚身材晒「男友视角」 与消防未婚夫分手原因成谜
何超云与新欢甜蜜游泰国？低胸短裙骚身材晒「男友视角」 与消防未婚夫分手原因成谜
影视圈
6小時前
每日吃蛋逆转脂肪肝？专家分享4大护肝习惯 鸡蛋这样吃更助减肥
每日吃蛋逆转脂肪肝？专家分享4大护肝习惯 鸡蛋这样吃更助减肥
保健养生
10小時前
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
时事热话
2026-01-18 13:15 HKT
更多文章
大行晨报 - 避险情绪或利好离岸人币｜大行晨报
　　美国最新核心通胀增速低于市场预期，数据显示，美国去年12月消费者物价指数（CPI）按年升幅维持在2.7%不变，与预期相同。期内，核心通胀按年升2.6%，低过市场预期。另外，美国劳动力市场或比预期更具有韧性，数据显示，截至1月10日止当周，首次申请失业救济人数跌至19.8万人，按周减少9000人，亦低于市场预期的21.5万人。数据公布后，美汇指数小幅回落整固。 　　另外，最新公布的数据显示
56分鐘前
大行晨报
大行晨报 - 纽元倾向承压偏软｜大行晨报
　　欧罗兑美元上周触及一个半月低位至1.1584。上周五公布的官方数据显示，德国12月消费者价格指数按年上涨1.8%，较11月的2.3%有所回落，与初步预估值一致。不过，欧洲央行首席经济学家连恩近日表示，只要经济形势保持当前轨道，短期内将不会讨论任何利率调整，并指出当前利率水准已为未来几年设定了基准。欧罗区将在本周一公布通胀数据。目前市场预期欧洲央行今年将维持存款利率在2%不变。市场本周亦将聚焦于
2026-01-19 02:00 HKT
大行晨报