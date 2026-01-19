朱红 - 小米受制10天线 博「22709」 | 窝轮热炒特区

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱红
4小時前
专栏
　　小米汽车宣布推出YU7全系7年低息政策，首付4.99万元人民币起，月供低至2593元，另外亦有3年零息政策，首付7.49万元起，月供低至4961元。小米（1810）股价连日受制于10天线，曾跌至37元，创个多月新低。如看好小米可留意认购证「22709」，行使价48元，实际杠杆6倍，今年6月到期。如看淡小米可留意认沽证「22168」，行使价32.18元，实际杠杆5倍，今年6月到期。

　　李宁（2331）公布第4季度销售点（不包括李宁YOUNG）于整个平台零售流水按年录得低单位数下降，符市场预期，数据公布后，多间券商上调李宁目标价。李宁股价显著造好，曾高见20.62元创一年多新高。如看好李宁可留意认购证「22219」，行使价23.33元，实际杠杆6倍，今年5月到期；或可留意认购证「20264」，行使价27.9元，实际杠杆7倍，今年5月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。

