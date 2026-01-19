轮商精选 - 镑汇偏软 留意英美「10084」 | 窝轮热炒特区

英国上周四公布的11月经济数据，包括GDP、工业及制造业生产，3项数据升幅均高过市场预期。当中，11月GDP按月上升0.3%，亦较10月的-0.1%明显改善。工业生产按月增长1.1%，制造业生产则大幅上升2.1%，均远超市场预期。



彭博经济研究指，这些数据反映英国经济在2025年第4季度出现温和增长。随着消费者信心回稳及财政预算不确定性减退，市场预期今年英国经济增长动力或有望进一步改善，而劳动力市场表现仍是市场关注焦点。整体而言，市场憧憬经济数据改善有助纾缓市场对英国经济前景的忧虑，但后续表现仍需关注消费及就业相关指标。



英镑兑美元在数据公布后有所回落，上周四曾下试1.337左右的水平。如投资者认为英镑兑美元有望回升，可参考英美认购证「10086」，行使价1.38，实际杠杆约27.5倍，今年6月到期。如继续看淡英镑兑美元，可留意英美认沽证「10084」，行使价1.25，实际杠杆约27.3倍，今年6月到期。



摩根大通亚洲上市衍生产品销售部



