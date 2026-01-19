轮商精选 - 镑汇偏软 留意英美「10084」 | 窝轮热炒特区

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

轮商精选
4小時前
　　英国上周四公布的11月经济数据，包括GDP、工业及制造业生产，3项数据升幅均高过市场预期。当中，11月GDP按月上升0.3%，亦较10月的-0.1%明显改善。工业生产按月增长1.1%，制造业生产则大幅上升2.1%，均远超市场预期。

　　彭博经济研究指，这些数据反映英国经济在2025年第4季度出现温和增长。随着消费者信心回稳及财政预算不确定性减退，市场预期今年英国经济增长动力或有望进一步改善，而劳动力市场表现仍是市场关注焦点。整体而言，市场憧憬经济数据改善有助纾缓市场对英国经济前景的忧虑，但后续表现仍需关注消费及就业相关指标。

　　英镑兑美元在数据公布后有所回落，上周四曾下试1.337左右的水平。如投资者认为英镑兑美元有望回升，可参考英美认购证「10086」，行使价1.38，实际杠杆约27.5倍，今年6月到期。如继续看淡英镑兑美元，可留意英美认沽证「10084」，行使价1.25，实际杠杆约27.3倍，今年6月到期。

摩根大通亚洲上市衍生产品销售部

本资料仅供香港居民或合资格投资者作为资讯参考。本资料所述之结构性产品并无抵押品。如发行人及担保人无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。本页面提供有关结构性产品的资讯由摩根大通证券（亚太）有限公司（「摩根大通」）编制，仅供参考用途，并不构成任何要约、建议、提呈出售或招揽购买任何上述产品，亦并不构成摩根大通或其联属公司进行任何交易之承诺。

轮商精选 - 快手可灵报喜 追Call「20885」 | 窝轮热炒特区
　　快手（1024）宣布，其自主研发的影片生成大模型产品可灵AI于2025年12月收入突破2000万美元，对应年化收入运行率达2.4亿美元。可灵AI自推出以来持续推动技术创新，12月初集中发布多款新模型，包括多模态影片模型、图片模型及数码人等，进一步提升影片生成及编辑能力。可灵AI目前已在全球拥有超过6000万名创作者，累计生成逾6亿条影片。 　　快手昨日早段曾升约7%，收市仍升逾4%，报8
2026-01-15 02:00 HKT
窝轮热炒特区