闻风至 - 机械人概念黑马首程可取 | 鲜股落镬

机械人概念股跃跃欲动，首程控股（697）经过近年多次入股或投资机械人相关初创公司，已经变身成一只既有停车场业务提供稳定现金流，又有多项机械人投资在手、犹如一只机械人概念股。随着全球机械人产业加速商业化落地，这间央企背景的公司凭借全产业链布局，有望成为机械人板块的黑马。



首程原为首钢国际，后转型基础设施资产管理，公司停车场业务稳健，管理逾100万个车位，提供稳定现金流。集团近年积极切入机械人领域，通过基金投资及生态构建，变身「机械人概念ETF」。以现价计，首程动态市盈率达30倍、收益率逾2厘、市帐率近1.3倍，估值上并不便宜。考虑到其手上拥有多项初创投资，潜在价值实远超其现时估值。



其中最为人熟识的当然要数宇树科技，其为内地知名度最高的人形机械人初创公司之一，据报这间初创公司准备最迟于今年第二季上市，意味首程快将有一笔投资的价值将会体现。



另外尚有银河通用专门研发工业及医疗多功能机械臂，聚焦医疗手术及工业自动化应用；云鲸清洁机器人品牌，聚焦家用智能设备，如智能扫地机械人；沃兰特一间专注于飞行及地面机械人整合，公司入股支持其产品落地，如医疗及教育应用。



首程管理层早前曾向媒体透露，集团至今管理基金已在机械人产业上投资逾20亿元人民币，涉及约20间公司。更预告包括宇树科技在内，将有四间被投企业启动上市。从走势上来看，首程在2元水平已横行一段时间，下方支持力十足，加上投资目标上市在即，值博率开始浮现。公司凭借稳健现金流及机械人生态，短线受投资新闻及回购刺激，中线受益被投企业上市的潜在利好消息。



闻风至