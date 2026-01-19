张日强 - 新盘热卖掀起农历年前推盘浪 | 楼声随笔

市场气氛急速好转，新盘及二手楼持续有不俗的表现，现正热卖的西沙大盘，的确有能力引领大批用家及投资客涌出来，尤其受惠去年多项利好楼市的消息带动，随即推起楼市于去年底急速升温，去年整体楼宇买卖突破8万宗水平，创过去4年新高数字，楼市旺势继续延展，今年西沙大盘率先应市，过去2周限量推售都取得红盘高开的热况，特别是大手投资客的推波助澜下，推出的单位迅速获市场吸纳，预期一众发展商都会趁近期楼市旺势，于农历新年前将掀起推盘热浪。



西沙大盘推售连番报捷

目前市场上只有西沙大盘开售，两度推出发售都取得报捷，尤其引领大批用家及投资者涌出来，上周更录得4.9万个登记膺历来新盘票王，除用家及投资者外，被喻为大手购买3数伙或6伙等以上的「西饼客」更再度重临。该批大手西饼客可优先拣楼，随后的用家或投资收租客只能拣选余下的单位，上周开售时亦迅速获市场吸纳，情况就类似月初首批开售时一样，同样地亦「复制」去年5月开售时的成绩，相信发展商都会沿用限量推售策略，并且测试出市场的承接水平，以便作出下一轮的新部署。



受到西沙大盘推售连番报捷刺激，其他发展商亦已密密部署为旗下新盘软销及推广，部分更率先以招标形式推出测试市场的反应，亦有部分新盘趁势开价，由于每年农历新年前后都有机会出现楼市小阳春的势头，故发展商都趁近日的楼市旺势，纷纷推出旗下新盘抢吸市场各路客源，以便抓紧近期楼市升温的机遇。



事实上，受惠去年多项利好楼市的消息刺激，尤其是本港银行两度跟随美国联储局的减息步伐，导致市场新盘及二手楼的成交量级级上升，令去年全年楼宇买卖突破8万宗水平，创过去4年新高数字，随即引领大批用家及投资者先后进场，今年抢先开售的西沙大盘先开红盘，料发展商将会延续旺势，预期农历新年前一众新盘将会抢闸出击。



张日强