大行晨报 - 纽元倾向承压偏软｜大行晨报

欧罗兑美元上周触及一个半月低位至1.1584。上周五公布的官方数据显示，德国12月消费者价格指数按年上涨1.8%，较11月的2.3%有所回落，与初步预估值一致。不过，欧洲央行首席经济学家连恩近日表示，只要经济形势保持当前轨道，短期内将不会讨论任何利率调整，并指出当前利率水准已为未来几年设定了基准。欧罗区将在本周一公布通胀数据。目前市场预期欧洲央行今年将维持存款利率在2%不变。市场本周亦将聚焦于1月19日至23日在瑞士举行的达沃斯论坛，各国领导人、央行行长总裁、亿万富翁和科技企业领导都将出席。美国数据方面，将要留意周四公布的美国PCE物价指数以及周五的PMI数据，日本央行则会在周五公布利率决议。



欧罗兑美元走势，技术图表所见，汇价过去两周累计跌近200点子，而RSI及随机指数已开始自超卖区域稍呈反弹，估计汇价短期可守稳200天平均线，并可暂为步入喘稳阶段。至于向上会以25天平均线1.1720为依据，若后市汇价可重返此区之上，则可望欧罗有重新上扬的倾向，其后阻力回看1.1770及去年12月24日高位1.1809，再而将会瞩目于9月17日高位1.1918以至1.20关口。支持位方面，200天平均线目前在1.1580，若此区未能守住，则要慎防欧罗又将开展新一波下跌，延伸目标指向1.15关口以至1.1460，下一级看至1.14。



纽元兑美元自去年底以来呈反复下行，并且跌破了中短期平均线，而10天平均线亦下破25天平均线形成利淡交叉，示意纽元或即将迎来较明显的调整压力。当前支撑先看0.57及0.5610，之后参考去年11月低位0.5580以至0.55关口。阻力位则预估在25天平均线0.5780，再而向上将会继续留意0.58及目前200天平均线位置0.5870，其后关键预估为0.60关口。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇