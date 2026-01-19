Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 纽元倾向承压偏软｜大行晨报

大行晨报
大行晨报
大行晨报
4小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　欧罗兑美元上周触及一个半月低位至1.1584。上周五公布的官方数据显示，德国12月消费者价格指数按年上涨1.8%，较11月的2.3%有所回落，与初步预估值一致。不过，欧洲央行首席经济学家连恩近日表示，只要经济形势保持当前轨道，短期内将不会讨论任何利率调整，并指出当前利率水准已为未来几年设定了基准。欧罗区将在本周一公布通胀数据。目前市场预期欧洲央行今年将维持存款利率在2%不变。市场本周亦将聚焦于1月19日至23日在瑞士举行的达沃斯论坛，各国领导人、央行行长总裁、亿万富翁和科技企业领导都将出席。美国数据方面，将要留意周四公布的美国PCE物价指数以及周五的PMI数据，日本央行则会在周五公布利率决议。

　　欧罗兑美元走势，技术图表所见，汇价过去两周累计跌近200点子，而RSI及随机指数已开始自超卖区域稍呈反弹，估计汇价短期可守稳200天平均线，并可暂为步入喘稳阶段。至于向上会以25天平均线1.1720为依据，若后市汇价可重返此区之上，则可望欧罗有重新上扬的倾向，其后阻力回看1.1770及去年12月24日高位1.1809，再而将会瞩目于9月17日高位1.1918以至1.20关口。支持位方面，200天平均线目前在1.1580，若此区未能守住，则要慎防欧罗又将开展新一波下跌，延伸目标指向1.15关口以至1.1460，下一级看至1.14。

　　纽元兑美元自去年底以来呈反复下行，并且跌破了中短期平均线，而10天平均线亦下破25天平均线形成利淡交叉，示意纽元或即将迎来较明显的调整压力。当前支撑先看0.57及0.5610，之后参考去年11月低位0.5580以至0.55关口。阻力位则预估在25天平均线0.5780，再而向上将会继续留意0.58及目前200天平均线位置0.5870，其后关键预估为0.60关口。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇

最Hit
周焯华大女硕士毕业！「洗米嫂」与继子周柏豪赴英出席毕业礼 周梓潼拥名媛级Package
周焯华大女硕士毕业！「洗米嫂」与继子周柏豪赴英出席毕业礼 周梓潼拥名媛级Package
影视圈
13小時前
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 《陈真》、《功夫》成代表作 告别信曝光：原谅我不辞而别丨独家
00:59
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 《陈真》、《功夫》成代表作 告别信曝光：原谅我不辞而别丨独家
影视圈
8小時前
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
时事热话
17小時前
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
商业创科
2026-01-17 17:47 HKT
00:16
渣打马拉松2026︱中年汉孭B跑全马惹热议 同场跑手：几唔负责任先会咁做？
突发
11小時前
前童星意外枉死街头终年33岁 被拖行一个街口惨死 警方公开CCTV曝光生前最后画面
前童星意外枉死街头终年33岁 被拖行一个街口惨死 警方公开CCTV曝光生前最后画面
影视圈
10小時前
44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀
44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀
保健养生
2026-01-16 18:19 HKT
深圳好去处2026｜40大深圳一日游食买玩推介！最新商场购物/超市批发中心/饮茶+火锅海鲜放题/打卡玩乐 福田/莲塘/罗湖/深圳湾地铁沿线
深圳好去处2026｜40大深圳一日游食买玩推介！最新商场购物/超市批发中心/饮茶+火锅海鲜放题/打卡玩乐 福田/莲塘/罗湖/深圳湾地铁沿线
旅游
14小時前
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
饮食
19小時前
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
时事热话
14小時前
更多文章
大行晨报 - 澳纽交叉盘仍可追入｜大行晨报
　　美国12月核心通胀升幅低于预期。数据显示，去年12月美国整体消费物价指数（CPI）按年升幅维持在2.7%不变，结果符合市场预期。期内，核心通胀按年升2.6%，预期上涨2.7%，按年升幅追平4年来最低水平。美国12月核心通胀升幅低于预期，凸显通胀下行趋势，交易员加大对美联储年中减息的押注。美国联储局最新公布的褐皮书显示，美国经济增速回升，就业人数基本持稳。美汇指数自今年1月初曾迎来一轮小幅反弹，
2026-01-16 02:00 HKT
大行晨报