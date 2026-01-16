朱红 - 港交所向好 追「24408」 | 窝轮热炒特区

港股近来持续强势，恒指连日于两万七关口整固，本周日均成交总额增加至逾3000亿元。港交所（388）股价连日造好，昨日曾一度升至439.8元，创两个多月新高。如看好港交所，可留意港交认购证「24408」，行使价542.5元，实际杠杆7倍，今年9月到期。如看淡港交所，可留意港交认沽证「24260」，行使价388.68元，实际杠杆10倍，今年5月到期。



券商报告引述药明康德（2359）管理层指，预料今年增长至少与去年相当，报告指公司在核心业务领域保持稳固市场领导地位，维持其买入评级。药明康德股价微升至120元水平，继续于近月高位附近整固。如看好药明康德，可留意药康认购证「19683」，行使价163.69元，实际杠杆11倍，今年6月到期；或可留意药康认购证「23696」，行使价125.98元，实际杠杆6倍，今年5月到期。



另外，据券商分析指，金银贵金属今年初仍然维持强劲势头，预期黄金牛市至少可持续至今年上半年，下半年随着联储局宽松周期接近尾声，金银价格或有所回落。有色金属股份个别发展，紫金矿业（2899）股价高位徘徊，在40元关口附近整固。投资者如看好紫金矿业，可留意紫金认购证「21590」，行使价48.6元，实际杠杆7倍，今年4月到期；或可留意紫金认购证「15329」，行使价41.88元，实际杠杆6倍，今年4月到期。



重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/界内证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/界内证/牛熊证之流通量提供者，亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/界内证/牛熊证提供买卖报价者。



中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红