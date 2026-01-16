利贞 - 雅迪受惠油改电趋势 | 实力股起底

受惠电动两轮车销售增加及改善产品结构，雅迪控股（1585）去年纯利增加逾倍；随着高毛利产品占比增加及规模效应显现，预期2026年单车净利润将会继续提升。看好公司海外产能逐步释放与渠道网络完善，令其在油改电趋势中持续受惠，打开第二增长曲线，前景长线乐观。建议可于11.85元买入，中长线目标价15.2元。雅迪控股昨天收报12.24元，跌0.16元，跌幅1.29%。



雅迪控股发盈喜，预期于截至2025年12月底止年度，录得纯利不少于29亿元（人民币，下同），较2024年同期纯利12.7亿元，大幅增加最少1.28倍；主要受电动两轮车销量增长及产品结构优化推动。公司指，预期纯利增加主要由于电动两轮车销售增加及改善产品结构所致。公司表示，2025年两轮车销量预计超过1620万辆，单车净利润按年增逾80%，至超过180元。



去年纯利料增逾1.28倍



随着高毛利产品占比增加及规模效应显现，2026年单车净利润有望继续提升。同时，公司以「冠能」和「摩登」品牌发力中高阶市场，并提升电池自供比例，进一步强化盈利能力。公司的两轮车龙头优势得以持续巩固。公司强调将持续加快产品迭代，打造更安全、更实用、更贴心的电动单车产品。



海外市场方面，雅迪控股受惠于东南亚燃油电单车限行政策（如越南河内2026年禁摩令），将加速电动电单车替代进程，有望提升当地市占率。随着海外产能释放与渠道网络完善，看好公司在「油改电」趋势中持续受惠，打开第二增长曲线。



行业的整合或加速，雅迪作为行业领导者，将率先获益。目前公司市盈率为10.9倍，股息率4.6%，随着新标准推进及高端产品销量提升，盈利增速料持续强劲，可成为行业内具吸引力的投资股份。



新修订强制性国家标准《电动自行车安全技术规范》实施过渡期已于上月初结束，雅迪控股表示，已依据新国标要求与产业链伙伴持续推进产品研发与升级，目前已累计推出68款符合新国标并获得3C认证的产品，并正加快推动量产，以满足广大用户的出行需求。



利贞