闻风至 - 人行出招 海外宏洋可秤先 | 鲜股落镬

人民银行连环出招，惜港股周四仍未能借势企稳两万七关，再次得而复失。恒生指数全日收报26923点，跌76点。成交金额亦回落至三千亿以下，录得2904.6亿元。



内房有白名单的消息传出，为市场带来新憧憬，中国海外宏洋（081）短线先受惠于行业气氛好转，中线则有望受惠内房行业进入缓慢复苏周期。随着监管部门对融资协调机制发出最新指导，白名单项目贷款符条件可展期五年，提振市场信心。这间中国海外（688）子公司凭借稳健财务及下沉市场布局，有望在政策红利下成为首批开弹的内房股。



母企强大 财务稳健



中国海外宏洋最初是蚬壳电器，其后于2005年收购光大房地产大部分股权开始转型为内房股，再于2009年由中国海外入主，目前持股量约39.63%。



现市况要介入内房股，必先从市帐率角度考量，中国海外宏洋目前资产净值约9.381元，昨日收市价相当于市帐率0.22倍，虽则资产及财务状况当然及不上其母企中国海外，但考虑到有母企的强大光环照耀，现价实属低残。



于2025年首3季，中国海外宏洋仍然录得纯利7.73亿元人民币，按年下跌46.7%，但已优于不少内房同业，是少数仍然有盈利的选择。



内地传出的白名单机制将为内房带来新憧憬，据报，监管部门允许符条件白名单项目贷款展期五年，核心在于抵押物价值重估及足值保障，助力房企融资及保交楼。截至2025年底，白名单贷款审批超过7万亿元人民币，支持近2000万套住房建设交付。业界认为，此政策有助优质项目换取时间，缓解流动性压力，为行业复苏提供支撑。中国海外宏洋凭借央企背景及合规资质，有望优先受惠，加速项目推进。



所谓白名单当然是要项目有一定质素，而「亲疏有别」亦可能会发挥一定作用，中国海外宏洋最少是高挂「中国海外」的牌头，内地银行放贷意愿理应更高，亦会更松手。



另一方面，近日传出中国海外宏洋拟发10亿至25亿元人民币「点心债」，目前在路演当中，投资者亦可观望这批「点心债」的发行金额，以及利率等条款作为参考，将会是公司融资能力及市场认受性的重要指标。



闻风至