张日强 - 新盘频采招标测市场承接力 | 楼声随笔

楼声随笔
张日强
1小時前
产经 专栏
踏入2026年以来，整体楼市气氛向好，发展商明显加快推盘步伐，上周开售的西沙大盘率先卖个满堂红，当中大手投资客大举出击抢盘，反映市场投资动力再度活跃起来，随即令到市场迅速振奋起来，市场除了新盘外，货尾盘同样受到追捧，部分更采取招标形式推出测试市场的反应，日前启德货尾盘连环推出招标得手，部分单位更以高价成交，发展商见市况升温，随即调整策略加推应市，力吸市场各路客源。

　　日前启德新盘连环推出应市，大部分采取招标形式推出，以便测试出市场的承接力，当中一个货尾盘以现楼形式招标开售，并於单日内连环沽出5伙，套现逾2.7亿，成交呎价介乎3.57万至5.15万不等。其中1伙4房大宅以每方呎逾5.15万售出，创项目新高，发展商见市场反应理想，随即加推7伙招标应市。由于该单位只属中层户，加上又属于现楼盘，现楼阶段销售时有一定的上升空间，个别单位对比楼花开售时已有近1成或以上提价幅度，故相信发展商已掌握到下一轮开售或招标售价。

　　事实上，新盘推售除了开价外，更会采取招标形式推售，往往推出现楼招标都可取得理想成绩，准买家可到现楼参观及查询，而招标的售价都可测试出市场的承接水平，从不同楼层（包括中低高层等）可清楚了解单位的标价，并且部署下一轮的推售策略。

张日强 - 大额豪宅造价屡创新高 | 楼声随笔
　　整体楼市气氛急速好转，发展商亦见逐步加快推售新盘步伐，上周西沙新盘开售率先报捷，随即令市场气氛高涨，就连豪宅新盘亦受带动，中半山及山顶以至浅水湾等先后有超级豪宅连录成交，而且造价更频频创出新高，显示豪宅市场仍具有一定潜力，加上内地及本港豪客持续搜罗优质盘，部分特色户造价将有机会再创新高。 　　踏入2026年，本港楼市持续升温，本月大额豪宅已暂录约13宗成交，全部都是过亿成交的豪宅，其中西
2026-01-15 02:00 HKT
楼声随笔