大行晨报 - 镑汇续上升通道中运行｜大行晨报

地缘政治局势持续紧张，伊朗发出强硬警告称，如果美国干预其国内抗议，将打击邻国境内的美军基地，言论加剧中东地区的紧张氛围。同时，美国总统特朗普再次重申对格陵兰的控制意图，导致丹麦和格陵兰外长与美国副总统会晤，进一步突显国际关系的脆弱性。此外，周三公布数据显示，美国11月零售销售数据超出预期，增长0.6%；生产者物价指数（PPI）环比上涨0.2%，符合预期，但同比超出预期，而上日公布的12月核心消费者物价指数（CPI）则弱于预期。这些数据虽因政府停摆而延迟发布，却揭示了美国经济的复杂性：消费强劲却伴随通胀隐忧。目前投资者仍继续押注美联储今年将至少两次降息。CME的FedWatch Tool显示，本月降息概率仅为5%，3月降息至少25个基点的预期为27.2%。



在英国方面，市场定价仍倾向于英伦银行在4月前不会采取行动，但由于国内数据势头疲软且风险不对称地偏向进一步宽松，市场对英伦银行释放鸽派讯号的预期门槛很低。英国下周将公布的就业和CPI报告将是首次考验，若数据足够疲弱，可能会让市场开始讨论2月降息的可能性。



至于英镑兑美元走势，从技术图表所见，汇价自去年11月以来处于上升通道内走高，至目前底部在1.3410，附近亦是200天平均线位置所在，预计只要未有下破此两区，英镑仍可维持上行趋向；至于通道顶部处于1.37，可作为短期上试目标。较近阻力料为1.35及1.3570，其后较大阻位将参考去年9月17日高位1.3726以至1.38水准，中线将关注1.40关口。支持位料为1.34，较大支撑则会看至100天平均线1.3360以至1.32水准。



美元兑瑞郎去年底在0.7850稍见走稳，再而从图表见RSI及随机指数亦已见超卖区域上扬，可望美元仍有机会维持上升动能。除了0.7850，下个支持将会关注0.77及0.76水准，进一步参考0.75关口。至于阻力位参考0.80及11月5日高位0.8124，较大阻力料为0.8250。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

大行晨报