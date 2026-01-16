Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 镑汇续上升通道中运行｜大行晨报

大行晨报
大行晨报
大行晨报
1小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　地缘政治局势持续紧张，伊朗发出强硬警告称，如果美国干预其国内抗议，将打击邻国境内的美军基地，言论加剧中东地区的紧张氛围。同时，美国总统特朗普再次重申对格陵兰的控制意图，导致丹麦和格陵兰外长与美国副总统会晤，进一步突显国际关系的脆弱性。此外，周三公布数据显示，美国11月零售销售数据超出预期，增长0.6%；生产者物价指数（PPI）环比上涨0.2%，符合预期，但同比超出预期，而上日公布的12月核心消费者物价指数（CPI）则弱于预期。这些数据虽因政府停摆而延迟发布，却揭示了美国经济的复杂性：消费强劲却伴随通胀隐忧。目前投资者仍继续押注美联储今年将至少两次降息。CME的FedWatch Tool显示，本月降息概率仅为5%，3月降息至少25个基点的预期为27.2%。

　　在英国方面，市场定价仍倾向于英伦银行在4月前不会采取行动，但由于国内数据势头疲软且风险不对称地偏向进一步宽松，市场对英伦银行释放鸽派讯号的预期门槛很低。英国下周将公布的就业和CPI报告将是首次考验，若数据足够疲弱，可能会让市场开始讨论2月降息的可能性。

　　至于英镑兑美元走势，从技术图表所见，汇价自去年11月以来处于上升通道内走高，至目前底部在1.3410，附近亦是200天平均线位置所在，预计只要未有下破此两区，英镑仍可维持上行趋向；至于通道顶部处于1.37，可作为短期上试目标。较近阻力料为1.35及1.3570，其后较大阻位将参考去年9月17日高位1.3726以至1.38水准，中线将关注1.40关口。支持位料为1.34，较大支撑则会看至100天平均线1.3360以至1.32水准。

　　美元兑瑞郎去年底在0.7850稍见走稳，再而从图表见RSI及随机指数亦已见超卖区域上扬，可望美元仍有机会维持上升动能。除了0.7850，下个支持将会关注0.77及0.76水准，进一步参考0.75关口。至于阻力位参考0.80及11月5日高位0.8124，较大阻力料为0.8250。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
大行晨报

最Hit
屯门市广场男子挥刀 警员开两枪制服 疑犯送院抢救不治
01:15
屯门市广场男子挥刀 警员开两枪制服 疑犯送院抢救不治
突发
6小時前
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
01:51
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
突发
5小時前
屯门开枪．有片｜开枪过程曝光 男子持刀冲入人群 警轰两枪惊险救出女市民
01:15
屯门开枪全过程｜ 男子潜入Donki厨房掠刀 对峙间冲向人群 警轰两枪救回女人质
突发
6小時前
屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳 
00:42
屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳 
突发
5小時前
警方于晚上11时许见记者，屯门警区副指挥官黄浩瀚（左）、新界北总区刑事部高级警司钟丽诒（中）、及新界北总区冲锋队警司李汉民，向传媒简报案情。黎志伟摄
03:12
屯门开枪｜警方：男子涉黑 不排除受毒品影响 开枪绝对符合守则
突发
3小時前
有线男主播陈书君宣布与同性密友订婚 布置浪漫纯白花海铺烛光之路 甜晒方型巨钻：最美好的冒险
有线男主播陈书君宣布与同性密友订婚 布置浪漫纯白花海铺烛光之路 甜晒方型巨钻：最美好的冒险
影视圈
15小時前
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方无奈市况转变：好似整定咁
饮食
5小時前
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
时尚购物
10小時前
李施嬅惊爆未复合已分手 车崇健因一理由自觉应该放手 Selena：对这段感情没有遗憾
李施嬅惊爆未复合已分手 车崇健因一理由自觉应该放手 Selena：对这段感情没有遗憾
影视圈
7小時前
前港姐季军胡家惠火速搭上「霸气总裁」 离婚不足两月与新欢高调放闪：谢谢你20年来的守护
前港姐季军胡家惠火速搭上「霸气总裁」 离婚不足两月与新欢高调放闪：谢谢你20年来的守护
影视圈
10小時前
更多文章
大行晨报 - 澳纽交叉盘仍可追入｜大行晨报
　　美国12月核心通胀升幅低于预期。数据显示，去年12月美国整体消费物价指数（CPI）按年升幅维持在2.7%不变，结果符合市场预期。期内，核心通胀按年升2.6%，预期上涨2.7%，按年升幅追平4年来最低水平。美国12月核心通胀升幅低于预期，凸显通胀下行趋势，交易员加大对美联储年中减息的押注。美国联储局最新公布的褐皮书显示，美国经济增速回升，就业人数基本持稳。美汇指数自今年1月初曾迎来一轮小幅反弹，
1小時前
大行晨报
大行晨报 - 澳元高位震荡 酝酿回调压力｜大行晨报
　　美国12月消费者物价指数符合预期，按月上涨0.3%，按年上涨2.7%；核心CPI则按月上涨0.2%，按年上涨2.6%。数据进一步强化美国通胀呈下降趋势观点，被视为可能为联储局提供更多减息空间。市场普遍预期联储局将在1月底的政策会议上维持利率不变，联邦基金利率期货显示首次降息可能推迟至6月。此外，交易员仍在关注围绕联储局主席鲍威尔遭司法调查所引发的央行独立性担忧，全球央行官员昨日已发表联合声明对
2026-01-15 02:00 HKT
大行晨报