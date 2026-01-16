Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 澳纽交叉盘仍可追入｜大行晨报

大行晨报
大行晨报
大行晨报
1小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　美国12月核心通胀升幅低于预期。数据显示，去年12月美国整体消费物价指数（CPI）按年升幅维持在2.7%不变，结果符合市场预期。期内，核心通胀按年升2.6%，预期上涨2.7%，按年升幅追平4年来最低水平。美国12月核心通胀升幅低于预期，凸显通胀下行趋势，交易员加大对美联储年中减息的押注。美国联储局最新公布的褐皮书显示，美国经济增速回升，就业人数基本持稳。美汇指数自今年1月初曾迎来一轮小幅反弹，惟进入本周以来，美汇指数持续于50天线约99水平徘徊。

　　近期受美元小幅反弹影响，G7货币兑美元均迎来一轮明显回落。我们认为，美元于近期高位横行且并未出现明显方向，多只外币直盘或仍需等待时机才可买入。投资者短线不妨于交叉盘寻机会。我们曾于上年12月4日本刊专栏提醒投资者，尽管澳元兑纽元已近创逾12年来的高位，但短线仍可以追高，初步目标价为1.16水平。逾一个月来，澳元兑纽元走势完全符合我们预期，于今年1月7日高见1.1693。执笔之时回落至1.164水平整固。我们认为澳元兑纽元短线仍有机可寻。

　　首先，澳洲央行在12月议息会议宣布，将利率维持在3.6%不变，为连续第3次会议按兵不动。近期澳洲的数据继续反映当地经济增长良好，或有可能令通胀重新抬头，从而令澳央行重启加息。而纽国经济及就业数据均较澳洲落后，纽国第3季失业率更创2016年第4季以来新高。技术面来看，澳元兑纽元企稳于50天线上方，并且14天相对强弱指数RSI亦未见超买，我们认为今年第一季澳纽交叉盘仍有机可寻，初步目标价为1.18水平。

光大证券国际产品开发及零售研究部
大行晨报

最Hit
屯门市广场男子挥刀 警员开两枪制服 疑犯送院抢救不治
01:15
屯门市广场男子挥刀 警员开两枪制服 疑犯送院抢救不治
突发
6小時前
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
01:51
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
突发
5小時前
屯门开枪．有片｜开枪过程曝光 男子持刀冲入人群 警轰两枪惊险救出女市民
01:15
屯门开枪全过程｜ 男子潜入Donki厨房掠刀 对峙间冲向人群 警轰两枪救回女人质
突发
6小時前
屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳 
00:42
屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳 
突发
5小時前
警方于晚上11时许见记者，屯门警区副指挥官黄浩瀚（左）、新界北总区刑事部高级警司钟丽诒（中）、及新界北总区冲锋队警司李汉民，向传媒简报案情。黎志伟摄
03:12
屯门开枪｜警方：男子涉黑 不排除受毒品影响 开枪绝对符合守则
突发
3小時前
有线男主播陈书君宣布与同性密友订婚 布置浪漫纯白花海铺烛光之路 甜晒方型巨钻：最美好的冒险
有线男主播陈书君宣布与同性密友订婚 布置浪漫纯白花海铺烛光之路 甜晒方型巨钻：最美好的冒险
影视圈
15小時前
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方无奈市况转变：好似整定咁
饮食
5小時前
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
时尚购物
10小時前
李施嬅惊爆未复合已分手 车崇健因一理由自觉应该放手 Selena：对这段感情没有遗憾
李施嬅惊爆未复合已分手 车崇健因一理由自觉应该放手 Selena：对这段感情没有遗憾
影视圈
7小時前
前港姐季军胡家惠火速搭上「霸气总裁」 离婚不足两月与新欢高调放闪：谢谢你20年来的守护
前港姐季军胡家惠火速搭上「霸气总裁」 离婚不足两月与新欢高调放闪：谢谢你20年来的守护
影视圈
10小時前
更多文章
大行晨报 - 镑汇续上升通道中运行｜大行晨报
　　地缘政治局势持续紧张，伊朗发出强硬警告称，如果美国干预其国内抗议，将打击邻国境内的美军基地，言论加剧中东地区的紧张氛围。同时，美国总统特朗普再次重申对格陵兰的控制意图，导致丹麦和格陵兰外长与美国副总统会晤，进一步突显国际关系的脆弱性。此外，周三公布数据显示，美国11月零售销售数据超出预期，增长0.6%；生产者物价指数（PPI）环比上涨0.2%，符合预期，但同比超出预期，而上日公布的12月核心消
1小時前
大行晨报