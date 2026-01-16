大行晨报 - 澳纽交叉盘仍可追入｜大行晨报

美国12月核心通胀升幅低于预期。数据显示，去年12月美国整体消费物价指数（CPI）按年升幅维持在2.7%不变，结果符合市场预期。期内，核心通胀按年升2.6%，预期上涨2.7%，按年升幅追平4年来最低水平。美国12月核心通胀升幅低于预期，凸显通胀下行趋势，交易员加大对美联储年中减息的押注。美国联储局最新公布的褐皮书显示，美国经济增速回升，就业人数基本持稳。美汇指数自今年1月初曾迎来一轮小幅反弹，惟进入本周以来，美汇指数持续于50天线约99水平徘徊。



近期受美元小幅反弹影响，G7货币兑美元均迎来一轮明显回落。我们认为，美元于近期高位横行且并未出现明显方向，多只外币直盘或仍需等待时机才可买入。投资者短线不妨于交叉盘寻机会。我们曾于上年12月4日本刊专栏提醒投资者，尽管澳元兑纽元已近创逾12年来的高位，但短线仍可以追高，初步目标价为1.16水平。逾一个月来，澳元兑纽元走势完全符合我们预期，于今年1月7日高见1.1693。执笔之时回落至1.164水平整固。我们认为澳元兑纽元短线仍有机可寻。



首先，澳洲央行在12月议息会议宣布，将利率维持在3.6%不变，为连续第3次会议按兵不动。近期澳洲的数据继续反映当地经济增长良好，或有可能令通胀重新抬头，从而令澳央行重启加息。而纽国经济及就业数据均较澳洲落后，纽国第3季失业率更创2016年第4季以来新高。技术面来看，澳元兑纽元企稳于50天线上方，并且14天相对强弱指数RSI亦未见超买，我们认为今年第一季澳纽交叉盘仍有机可寻，初步目标价为1.18水平。



光大证券国际产品开发及零售研究部

大行晨报