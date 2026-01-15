轮商精选 - 快手可灵报喜 追Call「20885」 | 窝轮热炒特区

快手（1024）宣布，其自主研发的影片生成大模型产品可灵AI于2025年12月收入突破2000万美元，对应年化收入运行率达2.4亿美元。可灵AI自推出以来持续推动技术创新，12月初集中发布多款新模型，包括多模态影片模型、图片模型及数码人等，进一步提升影片生成及编辑能力。可灵AI目前已在全球拥有超过6000万名创作者，累计生成逾6亿条影片。



快手昨日早段曾升约7%，收市仍升逾4%，报81.95元。如看好可留意快手购「20885」，行使价98.93港元，实际杠杆6.2倍，今年4月到期。如看淡则可留意快手沽「18691」，行使价68.88港元，实际杠杆6.7倍，今年3月到期。



据彭博报道，美国近期放宽对部分人工智能（AI）晶片出口内地市场的监管规定。另一方面，内地对企业采购相关晶片仍设有一定限制，市场关注政策调整对国产晶片企业的潜在影响。中芯国际（981）近日在75元水平上落，如看好可留意中芯购「20983」，行使价89.81港元，实际杠杆4.8倍，今年5月到期。



