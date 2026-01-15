闻风至 - 易鑫异动值博率高 | 鲜股落镬

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至
4小時前
港股再度未能于27000关上站稳，恒指昨日曾升249点，见27097点，惜高位遇阻，更曾掉头倒跌68点，报26780点。最终收报26999点，升151点，与27000关仅1点之遥。全日成交金额更进一步增至3403.9亿元，创近两个半月新高。

　　阿里系先「升」夺人，阿里巴巴（9988）再升逾5%，阿里健康（241）更劲升近19%，反映市场热钱正追逐科企龙头系内的优质股，以此思路推敲，腾讯系亦要留神，腾讯控股（700）旗下易鑫集团（2858）近几个交易日见股价异动，走势上有跃跃欲破的势头。

　　先从股价讲起，易鑫于上周有完成试底迹象，低见2.27元，近4个交易日随大市反弹近22%，跑出势头已初步确立，下一步有望向上挑战去年12月高位3.2元水平，博反弹空间充足。

　　近期的好消息方面，主要是港交所在12月9日正式推出其首只港股指数，易鑫成为首批入选的成分股之一。

短线有望挑战3.2元

　　另一方面则有中国汽车流通协会公布的好消息，该协会宣布，2025年二手车市场交易规模突破2000万辆大关，创历史新高。据懂车帝联合中汽信科发布的《年轻用户二手车消费洞察报告》指出，二手车成为越来越多年轻人的第一辆车，因单价集中在5万至10万元（人民币，下同）之间，而且购车渠道高度网上化与平台化，亦有助促成年轻用户的交易。

　　易鑫是内地汽车交易平台的龙头股，于去年第3季，集团汽车交易数目（涵盖新车及二手车）达23.5万笔，按年增长22.6%，增速超越市场整体。期内融资总额达212亿元，其中二手汽车融资额达121亿元，按年升51.3%，可见集团在二手车市场表现出色。

　　据集团披露，2025年第3季二手车融资业务占比达56.9%，较2024年同期的13.1%，明显大幅提升。

　　2025年上半年，易鑫收入增长22%，纯利增长33.9%，按现有资讯来看，集团的业绩表现仍处于增长当中，而新一年度的「国补」政策已经落地，对汽车消费形成直接刺激。

　　作为「汽车+金融」的平台股，易鑫最新作价相当于其动态市盈率约18.6倍，相对于「医疗+AI」平台股阿里健康已经暴增至60倍水平，易鑫值博率明显优胜。

闻风至

闻风至 - 康龙化成并购得宜可吼 | 鲜股落镬
美股周一再往上闯，港股周二亦继续跟随。恒生指数高开350点报26958点，随后一度突破两万七关，高见27143点，涨达535点。惟关上明显有沽压，大市升幅收窄，午后曾回至26729点，仅升121点。最终收报26848点，升239点。全日成交金额增至3159.2亿元，连续两日高于三千亿水平。 　　生物科技股康龙化成（3759）股价有势再起，该股于2021年一度炒上93元水平，现价大幅回落，最新
2026-01-14 02:00 HKT
鲜股落镬