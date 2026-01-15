张日强 - 大额豪宅造价屡创新高 | 楼声随笔

整体楼市气氛急速好转，发展商亦见逐步加快推售新盘步伐，上周西沙新盘开售率先报捷，随即令市场气氛高涨，就连豪宅新盘亦受带动，中半山及山顶以至浅水湾等先后有超级豪宅连录成交，而且造价更频频创出新高，显示豪宅市场仍具有一定潜力，加上内地及本港豪客持续搜罗优质盘，部分特色户造价将有机会再创新高。



踏入2026年，本港楼市持续升温，本月大额豪宅已暂录约13宗成交，全部都是过亿成交的豪宅，其中西半山超级豪宅日前更连环标售成功售出。该盘日前连录2宗破亿成交，其中1宗为全层连同两个车位以逾4.2亿售出，呎价约7.58万，该全层特色户面积5577方呎，设有4间套房及家庭间，成交价及呎价均创项目新高。



另外，跑马地豪宅新盘日前亦录得面积最大的独立屋成交，该洋房面积达9186方呎，成交价约4.47亿，呎价约4.86万，暂成今年至今最大额住宅成交。



另一方面，浅水湾豪宅亦录得大手客斥资8.6亿入市，成交呎价由9.1万至10.3万不等，反映豪宅市场仍有价有市。



事实上，股票市场连番造好，并且带动财富效应，吸引钟情「砖头」的豪宅客入市，相信大额成交浪潮持续，并会呈现价量齐升趋势。



本月至今市场已录得13宗大额豪宅成交，全部都是「亿亿声」，成交价介乎逾1.07亿至4.47亿，料豪宅板块将会是今年楼市上升主要动力，预期对整个楼市起带头作用。



张日强