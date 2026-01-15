Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张日强 - 大额豪宅造价屡创新高 | 楼声随笔

楼声随笔
楼声随笔
张日强
4小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　整体楼市气氛急速好转，发展商亦见逐步加快推售新盘步伐，上周西沙新盘开售率先报捷，随即令市场气氛高涨，就连豪宅新盘亦受带动，中半山及山顶以至浅水湾等先后有超级豪宅连录成交，而且造价更频频创出新高，显示豪宅市场仍具有一定潜力，加上内地及本港豪客持续搜罗优质盘，部分特色户造价将有机会再创新高。

　　踏入2026年，本港楼市持续升温，本月大额豪宅已暂录约13宗成交，全部都是过亿成交的豪宅，其中西半山超级豪宅日前更连环标售成功售出。该盘日前连录2宗破亿成交，其中1宗为全层连同两个车位以逾4.2亿售出，呎价约7.58万，该全层特色户面积5577方呎，设有4间套房及家庭间，成交价及呎价均创项目新高。

　　另外，跑马地豪宅新盘日前亦录得面积最大的独立屋成交，该洋房面积达9186方呎，成交价约4.47亿，呎价约4.86万，暂成今年至今最大额住宅成交。

　　另一方面，浅水湾豪宅亦录得大手客斥资8.6亿入市，成交呎价由9.1万至10.3万不等，反映豪宅市场仍有价有市。

　　事实上，股票市场连番造好，并且带动财富效应，吸引钟情「砖头」的豪宅客入市，相信大额成交浪潮持续，并会呈现价量齐升趋势。

　　本月至今市场已录得13宗大额豪宅成交，全部都是「亿亿声」，成交价介乎逾1.07亿至4.47亿，料豪宅板块将会是今年楼市上升主要动力，预期对整个楼市起带头作用。

张日强

最Hit
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
影视圈
11小時前
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
影视圈
12小時前
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
影视圈
9小時前
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
饮食
13小時前
美国据报将暂停对75个国家所有签证 包括俄罗斯及伊朗
即时国际
7小時前
被告万日林当晚行凶后街头被捕，官斥他将死者斩至几乎身首分离，手法极为凶残，依例判处终身监禁。
无业汉随机斩杀七旬翁至近身首分离 事后扮作精神病人 官斥手法极凶残判终身监禁
社会
17小時前
郑伊健带蒙嘉慧罕返港现身平民面店 老公超细心动作甜到漏 一相处细节证衬到绝
郑伊健带蒙嘉慧罕返港现身平民面店 老公超细心动作甜到漏 一相处细节证衬到绝
影视圈
15小時前
日酒吧「墙壁藏尸」死者为28岁护士 变态老板问客人：有闻到臭味吗？
日酒吧「墙壁藏尸」死者为28岁护士 变态老板问客人：有闻到臭味吗？
即时国际
22小時前
炎明熹激罕性感告别邻家少女风 西装褛内仅穿低胸「内衣」展白滑身材 颜值再升级超妩媚
炎明熹激罕性感告别邻家少女风 西装褛内仅穿低胸「内衣」展白滑身材 颜值再升级超妩媚
影视圈
12小時前
大家乐$99叹「砂锅云吞鸡」二人晚餐！加码送叉烧兼自选小菜 加$10叹原条蒸鱼
大家乐$99叹「砂锅云吞鸡」二人晚餐！加码送叉烧兼自选小菜 加$10叹原条蒸鱼
饮食
11小時前
更多文章
张日强 - 大行上调今年楼价弹升有启示 | 楼声随笔
楼市气氛大为改善，受惠政府推出的房策措施及银行连环减息效应，去年新盘及二手楼表现理想，整体楼宇买卖录逾8万宗创4年新高，有外资大行重新调整今年楼价预测，由原先的升幅3%调升至8%，并且进入上升周期，相信是受到港府抢人才及内地专才不断涌港直接推高租金，以及未来住宅供应量有所减少而作出的新形势估算。此外，银行去年作出连环减息亦是主要带动楼价上升的推手。 　　外资大行亦对本港楼市投下信心一票，该行
2026-01-14 02:00 HKT
楼声随笔