大行晨报 - 现货金价再创新高｜大行晨报

伊朗国内局势动荡，加剧地缘政治紧张，美国总统特朗普政府据报不排除对伊朗局势进行干预，刺激市场避险需求。除此之外，美国司法部对联储局主席鲍威尔发出传票，威胁将要对联储局正在进行的翻修工程一事提起刑事诉讼，事件引发市场对联储局独立性的担忧，投资者加大对避险资产的买入，国际金价受环球避险情绪升温再创历史新高。现货金价与现货银价双双破顶，现货金一度于周三盘中高见每盎司4636美元，现货银高见每盎司91.54美元。



国际金价于2025年交出一份靓丽的成绩单，全年升幅超64%。而近期受国际地缘政治局势及联储局独立性被挑战所影响，美元走势震荡，而黄金一直被视为美元的替代品，这为金价走高开了绿灯。此外，市场亦预计环球央行2026年对黄金和白银的需求料将继续增长。多间大行均表示，2026年金价仍然于高位徘徊，地缘局势紧张持续利好避险资产。投资银行摩根士丹利预测，第四季金价将达到4800美元，汇丰预计2026年上半年金价有望达至每盎司5000美元，看法与摩根大通相同。



仍睇好中线走势



今年初开始，环球局势以致各国倾向继续持有黄金应对波动市场，执笔之时，现货金价14天相对强弱指数（RSI）逐渐逼近超买区域，正于70水平徘徊，显示黄金买盘保持理性。因此现阶段建议投资者可以继续持有黄金，中线我们仍然睇好黄金走势，支持位在每盎司4290美元，若没有跌破这个位置，黄金可以继续持有至我们的目标价每盎司4950美元。



光大证券国际产品开发及零售研究部

大行晨报