大行晨报 - 澳元高位震荡 酝酿回调压力｜大行晨报

4小時前
　　美国12月消费者物价指数符合预期，按月上涨0.3%，按年上涨2.7%；核心CPI则按月上涨0.2%，按年上涨2.6%。数据进一步强化美国通胀呈下降趋势观点，被视为可能为联储局提供更多减息空间。市场普遍预期联储局将在1月底的政策会议上维持利率不变，联邦基金利率期货显示首次降息可能推迟至6月。此外，交易员仍在关注围绕联储局主席鲍威尔遭司法调查所引发的央行独立性担忧，全球央行官员昨日已发表联合声明对其表示支持。

　　美元兑日圆昨日升至159水平上方，创下自2024年7月以来的最高水平。市场担忧日本首相高市早苗可能提前举行大选，若其利用当前高支持率巩固权力，或进一步推动宽松的财政与货币政策，对日圆构成显著压力。《读卖新闻》报道称，首相高市早苗正考虑于2月8日提前举行众议院选举，相关政治不确定性对日圆构成一定压力。不过，日圆快速走弱已引发市场对日本当局可能干预汇市的警惕，日本财务大臣片山皋月与美国财长贝森特均对近期日圆的「单边贬值」表示担忧。

　　美元兑日圆在去年11月及12月均在158遇阻，刚在本周初稍呈破位，而在过去两个多月的走势已呈现一组双底形态，故可预料若美元兑日圆，或可望将迎来又一波上升走势。当前将瞩目于160关口，延伸可看至160.60以至162水平。较近支持料为158及157.50，下一级关注157及25天线156.60水平。

　　澳元兑美元自上周未能攻破0.68关口后，则维持于0.66水平之上反复争持。由于图表见RSI及随机指数开始回落，加上5天线亦已下破10天线，形成利淡交叉，或见澳元有进一步调整压力。当前支持位先会留意0.6650，若然下破此区则会脱离近期的争持底部，延伸目标料会看至50天线0.6610。黄金比率计算，38.2%及50%的调整幅度在0.6635及0.6595，扩展至61.8%为0.6555。关键参考去年11月低位0.6421。至于上方阻力估计在上周三高位0.6768及0.68关口，下一级预估在0.6950及0.70关口。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
大行晨报

