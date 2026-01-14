Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

彭伟新 - 大麦娱乐升破阻力 | 开工前落盘/头条名家本周心水

彭伟新
2小時前
产经 专栏
　　大麦娱乐（1060）为综合文娱平台，业务涵盖线下票务、现场娱乐内容、IP衍生业务及电影制作，其中IP衍生业务约占26%。集团透过与三丽鸥等品牌合作，强化IP扩展及客户粘性。随着内地演出市场复苏及消费升级，票务与IP需求持续上升，线下票务成为核心增长动力。公司整合400多个IP，并应用虚拟拍摄、数字人及「灯塔AI」提升效率。未来计划拓展东南亚、日本及韩国市场，长线增长潜力可期。股价自去年4月低位0.445元见底回升，成功突破50天线阻力后持续上升，达1.37元的最高点后回落。股价反复跌至0.8元水平刚好返回整个升浪总升幅的61.8%，近日反弹并升破50天线阻力。投资者可在0.92元买入，只要未失守0.88元，可继续上望1.15元。

　　本人并没持有股份及相关衍生产品之权益。

资深证券分析师
彭伟新

更多文章
