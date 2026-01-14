朱红 - 阿里3连升 追「22622」 | 窝轮热炒特区

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

窝轮热炒特区
窝轮热炒特区
朱红
2小時前
　　天猫报告指出，去年超过15万个优质新商家在天猫创牌，规模创历史新高，开店当年成交即破亿品牌数量按年增长逾40%。阿里巴巴（9988）股价连升3日，曾高见164元并创两个月新高。如看好阿里可留意认购证「22622」，行使价187.09元，实际杠杆6倍，今年5月到期；如看淡阿里可留意认沽证「21943」，行使价144.9元，实际杠杆5倍，今年6月到期。

　　摩根大通医疗健康年会在三藩市开幕，据报500多间上市公司参与，其中包括24间国产医药企业，三生制药（1530）、荣昌生物等17间企业将参与亚太专场。三生制药股价造好，曾升至29.3元创个多月新高。如看好三生可留意认购证「24004」，行使价38.9元，实际杠杆2倍，今年12月到期；或可留意三生认购证「24264」，行使价32.02元，实际杠杆3倍，今年6月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。

中银国际股票
衍生产品董事
笔者为证监会持牌人
朱红

朱红 - 美团急弹 留意「20815」 | 窝轮热炒特区
　　国务院反垄断反不正当竞争委员会办公室启动外卖平台服务行业市场竞争状况调查、评估，美团（3690）表示全力做好配合工作，并与行业共同落实市场主体责任，促进外卖平台服务行业创新和健康发展。美团股价显著反弹，曾一度升逾8%高见106.4元。如看好美团，可留意美团认购证「20815」，行使价123.79元，实际杠杆6倍，今年6月到期。如看淡美团，可留意美团认沽证「19959」，行使价86.88元，实际
2026-01-13 02:00 HKT
