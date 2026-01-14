Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

轮商精选 - 日股破顶 留意日经「10103」 | 窝轮热炒特区

窝轮热炒特区
窝轮热炒特区
轮商精选
2小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　日经平均指数周二曾一度升逾1800点，创历史新高，或反映投资者对日本企业盈利能力及经济复苏前景的积极看法。然而，每百日圆兑港元周二则跌穿4.92水平，跌至近18个月低位，显示资金流向与汇率走势出现明显分歧。

　　彭博报道引述消息指日本或将提前举行选举，若政策持续支持经济活动，或有助企业投资及股市表现；但同时也可能令日本央行对通胀及货币政策前景保持观望。彭博报道指日圆或受多重因素如日本与其他主要经济体的利差扩大、资金流向海外及对未来政策不确定性影响。近期日本央行前委员亦提到，若日圆持续偏弱，未来数月内加息的可能性或会上升。市场未来将密切关注日本央行会议、财政预算动向及通胀数据，这些因素均可能影响日圆及日本股市表现。

　　如投资者继续看好日经指数可注意日经认购证「10103」，行使价60000点，实际杠杆10.7倍，今年6月到期；如认为跌势尚未结束可留意日经认沽证「11001」，行使价49750点，实际杠杆7.6倍，今年6月到期。

　　如看好日圆兑港元走势可注意日港认购证「10094」，行使价5.2，实际杠杆约14.8倍，今年6月到期。如认为日圆兑港元将进一步走弱可留意日港认沽证「10063」，行使价4.8，实际杠杆约13.5倍，今年6月到期。

摩根大通亚洲上市衍生产品销售部

本资料仅供香港居民或合资格投资者作为资讯参考。本资料所述之结构性产品并无抵押品。如发行人及担保人无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。本页面提供有关结构性产品的资讯由摩根大通证券（亚太）有限公司（「摩根大通」）编制，仅供参考用途，并不构成任何要约、建议、提呈出售或招揽购买任何上述产品，亦并不构成摩根大通或其联属公司进行任何交易之承诺。过往表现并不代表将来的表现，摩根大通不保证未来事件或表现将与上述任何意见或预测一致。

轮商精选

最Hit
David Webb逝世 享年60岁 生前揭发「谜网股」最经典
00:50
David Webb逝世 享年60岁 生前揭发「谜网股」最经典
商业创科
5小時前
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
柴湾翠湾渔港酒楼突然结业！长者聚脚点 李龙基曾登台演出 业主出公告限7日内搬走 街坊震惊︰仲叫啲客买年糕券
柴湾翠湾渔港酒楼突然结业！长者聚脚点 李龙基曾登台演出 业主出公告限7日内搬走 街坊震惊︰仲叫啲客买年糕券
饮食
12小時前
九巴车长擅驶巴士至另一线「练习」载客 九巴：解雇并报警
九巴车长擅驶巴士至另一线「练习」载客 九巴：解雇并报警
突发
9小時前
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
影视圈
6小時前
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
饮食
2026-01-12 16:28 HKT
古佩玲黑历史曝光？疑为学生时期旧照流出判若两人 网民爆料要求同学删相
古佩玲黑历史曝光？疑为学生时期旧照流出判若两人 网民爆料要求同学删相
影视圈
10小時前
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
11小時前
40岁「人父巨星」忽然暴瘦脸颊凹陷 身形突现两问题  网民忧心健康亮红灯
40岁「人父巨星」忽然暴瘦脸颊凹陷 身形突现两问题  网民忧心健康亮红灯
影视圈
9小時前
更多文章
轮商精选 - 美汇回稳 吼美日「10058」购 | 窝轮热炒特区
　　美汇指数上周四曾升至近一个月高位，市场关注周五公布的美国非农就业数据。近期美元走势或受多项因素交织影响，包括联储局政策取态、经济数据表现，以及全球资金流向等。与此同时，联储局官员对未来政策方向看法分歧。部分官员认为现时利率已接近中性水平，未来政策将取决于通胀及就业数据的最新表现；亦有官员认为当前政策具有限制性。整体而言，市场对联储局未来减息步伐及幅度仍存不同预期，后续经济数据及官员言论将成为美
2026-01-12 02:00 HKT
窝轮热炒特区