轮商精选 - 日股破顶 留意日经「10103」 | 窝轮热炒特区

日经平均指数周二曾一度升逾1800点，创历史新高，或反映投资者对日本企业盈利能力及经济复苏前景的积极看法。然而，每百日圆兑港元周二则跌穿4.92水平，跌至近18个月低位，显示资金流向与汇率走势出现明显分歧。



彭博报道引述消息指日本或将提前举行选举，若政策持续支持经济活动，或有助企业投资及股市表现；但同时也可能令日本央行对通胀及货币政策前景保持观望。彭博报道指日圆或受多重因素如日本与其他主要经济体的利差扩大、资金流向海外及对未来政策不确定性影响。近期日本央行前委员亦提到，若日圆持续偏弱，未来数月内加息的可能性或会上升。市场未来将密切关注日本央行会议、财政预算动向及通胀数据，这些因素均可能影响日圆及日本股市表现。



如投资者继续看好日经指数可注意日经认购证「10103」，行使价60000点，实际杠杆10.7倍，今年6月到期；如认为跌势尚未结束可留意日经认沽证「11001」，行使价49750点，实际杠杆7.6倍，今年6月到期。



如看好日圆兑港元走势可注意日港认购证「10094」，行使价5.2，实际杠杆约14.8倍，今年6月到期。如认为日圆兑港元将进一步走弱可留意日港认沽证「10063」，行使价4.8，实际杠杆约13.5倍，今年6月到期。



摩根大通亚洲上市衍生产品销售部



