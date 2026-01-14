陈永陆 - 健倍苗苗财务稳 攻守兼备 | 陆叔讲股

香港整体零售市场渐见改善，惟消费力仍见压力，加上预期内地跨境电商竞争加剧，在2026年开局要谨慎选股，应以业绩较好的作为选股首要条件。健倍苗苗（2161）去年就交出一份让投资者眼前一亮的全年业绩，期内收入8.58亿元，按年增长7.7%；经营溢利2.54亿元，大升23.2%；母公司股东应占溢利1.95亿元，增长23.4%；每股基本盈利23.95仙。更引人注目的是，公司把年度派息从上年的9.55仙大幅加码122.5%至21.25仙（包括中期9.75仙及末期11.5仙），派息总额达1.74亿元，年度化股息率已超过8%。这份成绩不仅超出市场预期，也凸显公司在中药及非处方药领域的韧性与成长潜力。



并购红利逐步兑现



公司全年增长的动力，主要来自何济公、保济丸、飞鹰活络油三大老字号的强势表现。品牌药分部（以何济公为主）收入增长12.3%至2.82亿元，品牌中药分部（保济丸为旗舰）增长10.8%至4.73亿元，合计占比高达89%。保济丸「撕开即服」新包装在电视、户外及社交媒体的立体营销下，成为爆款，特别在内地旅客回流及本地节庆消费旺季中大放异彩；何济公则透过赞助《中年好声音3》、张敬轩代言及尖沙咀巨型广告牌，成功年轻化品牌形象，抓住中年及年轻客群。期内毛利率从51.6%跃升至59%，得益于公司果断优化产品组合，砍掉低毛利第三方跨境电商品项（内地收入从1.69亿降至1.42亿），让自有高毛利品牌占比进一步提升，材料成本同期下降15.5%，成本控制精准到位。



上半年完成的并购红利在下半年逐步兑现：收购天喜堂药厂90%股权，大幅强化中药生产线；全购健福堂中医集团，快速拓展中医诊症服务。此外，增持李众胜堂及Quinwood的非控股权益，将持股比例分别提升至71.9%及92%，巩固控制权。无形资产由上年底的8.17亿增至10.14亿元，商誉与品牌价值同步上涨，为盈利增长注入新动能。较对上年度的收入7.97亿元、纯利1.58亿元，本年度收入完成107.7%的增长，纯利更达123.4%。派息方面，上年度总派9.55仙，本年度21.25仙，派息比率显著提升，反映管理层对现金流与前景的强大信心。健康保健品分部虽因产品重组收入微降5.3%至0.83亿，但Oncotype DX乳癌基因检测的稳定增长，已部分抵销影响。



自2025年11月中期业绩公布后，公司股价在12月中旬触底后反弹，距离52周高位3.2元仍有空间。事实上，市场对品牌中药赛道乐观，近期内地旅客持续回流，加上香港政府推广中医药政策，年轻一代对养生接受度提升，公司中医师专属电商平台上线在即，将成为全新增长点。



短期来看，农历新年传统旺季将至，若内地流量维持强势，保济丸与何济公仍有双位数潜力。中期来看，跨境电商自有品牌在天猫国际、京东持续亮眼，何济公止痛退热散稳居内地销量前列。长期来看，中医诊症与浓缩颗粒业务将受益政策红利，配合大湾区融合，空间广阔。期末现金3.55亿元，净资本负债率仅17.1%，全部以港元计价，利息风险低。应收帐大部分在6个月内，周转高效。在宏观不确定性犹存的环境下，财务可靠，是防守进攻兼备的优质股份，值得中长期持有。



资深独立股评人

陈永陆