张日强 - 大行上调今年楼价弹升有启示 | 楼声随笔

楼市气氛大为改善，受惠政府推出的房策措施及银行连环减息效应，去年新盘及二手楼表现理想，整体楼宇买卖录逾8万宗创4年新高，有外资大行重新调整今年楼价预测，由原先的升幅3%调升至8%，并且进入上升周期，相信是受到港府抢人才及内地专才不断涌港直接推高租金，以及未来住宅供应量有所减少而作出的新形势估算。此外，银行去年作出连环减息亦是主要带动楼价上升的推手。



外资大行亦对本港楼市投下信心一票，该行大幅修正预测，主要基于实际市况持续优于预期。该行原先于去年10月仅预测2026年楼价升3%，惟去年全年实际升幅达4.7%，当中去年11月及12月分别上升1.2%及0.8%，加上今年至今楼价再累升约1%，证明旧有预测过于保守，因而将今年全年目标大幅修订至升8%。此外，该行亦从供应量分析，新增土地供应创14年新低，远低于销售量；未来12个月市场可供应单位将减少约1万伙；预期于2026年起将转为「净吸纳」的状态。另外，受惠抢人才及内地生不断涌港带动，尤其非本地学生签证每年增加约1万人，至2026年累计将达9万人，连同各项人才计划，预计共带来逾16万人才流入，将带动租赁及置业需求。



事实上，去年银行连环减息更是带动楼价升幅的推手，受惠上述多项利好因素刺激，普遍业界对今年楼价的升幅由原先的5%，转为5%至10%的升幅。



张日强