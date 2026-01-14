大行晨报 - 地缘政局不稳 美元反复偏软｜大行晨报

由于市场正忧虑对美国联储局（FED）独立性受到威胁，美元周一回软。至于欧罗在经历过去两周多的连绵跌势，暂可算是在1.16关口上方勉强企稳，周一自此关口出现反弹，一度走近至1.17关口。周一美元在司法部威胁起诉联储局主席鲍威尔因其在国会关于美联储翻新项目成本超支的言论后，面临新的压力。鲍威尔将此举描述为获取利率决策杠杆的借口，而美国总统特朗普对此公开施压，这一事件重新点燃了人们对美联储独立性的担忧，打压了对美元的信心。此外，市场还在关注美国最高法院，可能会在周三就特朗普的关税政策合法性作出裁决。



在美联储的政策路径方面，尽管预计美联储在1月27至28日的会议上维持利率不变，但市场仍预期今年晚些时候将再降息两次。据CME FedWatch Tool观察，美联储1月降息25个基点的概率为5%，维持利率不变的概率为95%。到3月累计降息25个基点的概率为26%，维持利率不变的概率为72.8%，累计降息50个基点的概率为1.2%。当前市场将关注本周二公布的美国CPI数据，周三则有PPI及零售销售数据。上周五公布的美国12月就业数据虽低于预期，但不足以改变美联储仅降息两次的预期。



至于欧罗兑美元走势，从技术图表所见，汇价过去两周累计跌近200点子，随着周一的回稳，RSI及随机指数已开始自超卖区域反弹，估计汇价短期可守稳1.16水准，并可暂为步入喘稳阶段。至于向上会以25天平均线1.1730为依据，若后市汇价可重返此区之上，则可望欧罗有重新回稳的倾向，其后阻力回看1.1770及去年12月24日高位1.1809，其后则会瞩目于9月17日高位1.1918以至1.20关口。支持位方面，除了1.16，附近位置的200天平均线在1.1580，若此区域未能守住，预料欧罗又将开展新一波下跌，延伸目标指向1.15关口以至1.14。



纽元兑美元走势，从技术图表所见，由去年10月至今，纽元走势形成一头肩底形态，颈线位置在0.5860附近，若可明确冲破，将会视为一个重要的走强讯号。支持位估计为50天平均线0.5730及0.5700，下一级关键指向0.5610及0.5570水准。而自今年5月以来，0.58及200天平均线是纽元的重要分界线，故向上将会继续留意0.58以及目前200天平均线位置0.5860，其后关键预估为0.59及0.60关口，再而看至0.6050水准。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

大行晨报