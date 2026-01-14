Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 地缘政局不稳 美元反复偏软｜大行晨报

大行晨报
大行晨报
大行晨报
2小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　由于市场正忧虑对美国联储局（FED）独立性受到威胁，美元周一回软。至于欧罗在经历过去两周多的连绵跌势，暂可算是在1.16关口上方勉强企稳，周一自此关口出现反弹，一度走近至1.17关口。周一美元在司法部威胁起诉联储局主席鲍威尔因其在国会关于美联储翻新项目成本超支的言论后，面临新的压力。鲍威尔将此举描述为获取利率决策杠杆的借口，而美国总统特朗普对此公开施压，这一事件重新点燃了人们对美联储独立性的担忧，打压了对美元的信心。此外，市场还在关注美国最高法院，可能会在周三就特朗普的关税政策合法性作出裁决。

　　在美联储的政策路径方面，尽管预计美联储在1月27至28日的会议上维持利率不变，但市场仍预期今年晚些时候将再降息两次。据CME FedWatch Tool观察，美联储1月降息25个基点的概率为5%，维持利率不变的概率为95%。到3月累计降息25个基点的概率为26%，维持利率不变的概率为72.8%，累计降息50个基点的概率为1.2%。当前市场将关注本周二公布的美国CPI数据，周三则有PPI及零售销售数据。上周五公布的美国12月就业数据虽低于预期，但不足以改变美联储仅降息两次的预期。

　　至于欧罗兑美元走势，从技术图表所见，汇价过去两周累计跌近200点子，随着周一的回稳，RSI及随机指数已开始自超卖区域反弹，估计汇价短期可守稳1.16水准，并可暂为步入喘稳阶段。至于向上会以25天平均线1.1730为依据，若后市汇价可重返此区之上，则可望欧罗有重新回稳的倾向，其后阻力回看1.1770及去年12月24日高位1.1809，其后则会瞩目于9月17日高位1.1918以至1.20关口。支持位方面，除了1.16，附近位置的200天平均线在1.1580，若此区域未能守住，预料欧罗又将开展新一波下跌，延伸目标指向1.15关口以至1.14。

　　纽元兑美元走势，从技术图表所见，由去年10月至今，纽元走势形成一头肩底形态，颈线位置在0.5860附近，若可明确冲破，将会视为一个重要的走强讯号。支持位估计为50天平均线0.5730及0.5700，下一级关键指向0.5610及0.5570水准。而自今年5月以来，0.58及200天平均线是纽元的重要分界线，故向上将会继续留意0.58以及目前200天平均线位置0.5860，其后关键预估为0.59及0.60关口，再而看至0.6050水准。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
大行晨报

最Hit
David Webb逝世 享年60岁 生前揭发「谜网股」最经典
00:50
David Webb逝世 享年60岁 生前揭发「谜网股」最经典
商业创科
5小時前
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
柴湾翠湾渔港酒楼突然结业！长者聚脚点 李龙基曾登台演出 业主出公告限7日内搬走 街坊震惊︰仲叫啲客买年糕券
柴湾翠湾渔港酒楼突然结业！长者聚脚点 李龙基曾登台演出 业主出公告限7日内搬走 街坊震惊︰仲叫啲客买年糕券
饮食
12小時前
九巴车长擅驶巴士至另一线「练习」载客 九巴：解雇并报警
九巴车长擅驶巴士至另一线「练习」载客 九巴：解雇并报警
突发
9小時前
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
影视圈
6小時前
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
饮食
2026-01-12 16:28 HKT
古佩玲黑历史曝光？疑为学生时期旧照流出判若两人 网民爆料要求同学删相
古佩玲黑历史曝光？疑为学生时期旧照流出判若两人 网民爆料要求同学删相
影视圈
10小時前
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
11小時前
40岁「人父巨星」忽然暴瘦脸颊凹陷 身形突现两问题  网民忧心健康亮红灯
40岁「人父巨星」忽然暴瘦脸颊凹陷 身形突现两问题  网民忧心健康亮红灯
影视圈
9小時前
更多文章
大行晨报 - 欧罗50天线为关键｜大行晨报
　　美国去年12月新增非农就业人数不及预期，不过失业率下降。美国劳工部数据显示，12月美国非农就业职位增加5万个，逊于市场预期的增加6万个，期内失业率报4.4%，略好过市场预期的4.5%。另外，密歇根大学1月消费者信心初值升至四个月最高。 　　数据公布后，彭博利率期货显示，交易员预计联储局今个月减息的概率几乎为零；投资银行花旗和巴克莱亦预计联储局本月将按兵不动。美汇指数因此受惠，上周五盘中重
2小時前
大行晨报
大行晨报 - 加元短线谨慎买入｜大行晨报
　　美国第3季生产率增速创2年最高，单位劳动力成本自2019年以来首次连续2季下滑。另外，美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查（JOLTS）数据显示，去年11月美国职位空缺数量从10月的767万个，跌至714.6万个，低于市场预期，反映美国劳动力市场表现呆滞。 　　美国突袭委内瑞拉后，美国总统特朗普称委内瑞拉将向美国移交3000万至5000万桶原油，并将按市价出售，美国能源部长称，美方计划无限
2026-01-13 02:00 HKT
大行晨报