大行晨报 - 欧罗50天线为关键｜大行晨报

美国去年12月新增非农就业人数不及预期，不过失业率下降。美国劳工部数据显示，12月美国非农就业职位增加5万个，逊于市场预期的增加6万个，期内失业率报4.4%，略好过市场预期的4.5%。另外，密歇根大学1月消费者信心初值升至四个月最高。



数据公布后，彭博利率期货显示，交易员预计联储局今个月减息的概率几乎为零；投资银行花旗和巴克莱亦预计联储局本月将按兵不动。美汇指数因此受惠，上周五盘中重返99水平之上，并一度升至99.264，创下逾一个月来高位。不过，进入本周以来，受联储局主席鲍威尔被美国司法部提起刑事调查所影响，市场担忧联储局独立性可能被削弱，执笔之时美汇指数暂时回落至98.9水平。



另一边厢，受美汇指数反弹所影响，占美汇指数成分最多的欧罗兑美元则迎来回调。欧罗于去年12月14日高见1.1808，创下去年9月以来的新高。进入2026年以来，欧罗迎来一轮跌浪并于上周五低见1.1618，执笔之时正于50天线上方约1.166水平争持。欧洲央行曾于去年12月议息会议时符合市场预期，宣布维持三大利率不变，欧央行表示，将会逐次会议决定利率，不再预先承诺特定的利率路径。央行最新的预测显示，2025年欧罗区总体平均通胀水平为2.1%，2026年通胀预期上调至1.9%，主要是预计服务业通胀下降速度将放缓。笔者认为，欧罗短线料区间整固，技术面来看，能否重拾升势则看欧罗短线是否能企稳关键支撑位50天线，若难以企稳50天线，不排除有机会再度下试1.15水平。



