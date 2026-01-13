Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

邓声兴 - 快手整体前景乐观 | 开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
开工前落盘/头条名家本周心水
邓声兴
4小時前
　　快手（1024）近期受惠于旗下AI视频生成模型「可灵」在海外市场的爆发式增长，市场对其AI商业化能力重估，带动估值修复与资金集中流入。升浪动力主要来自「可灵」AI凭借「动作控制」功能在海外社交平台掀起创作热潮，从韩国蔓延至全球，成为国产AI出海新爆款。「可灵」AI的升级将推动海外市场用户认可与营收提升，可能抬升快手2026财年营收预期，其营收预测为2025年逾1.4亿美元，2026年约2.3亿至2.4亿美元。

　　公司动态方面，「可灵」AI已完成重大升级，推出多模态创作引擎「可灵O1」，并在韩国等市场登顶应用榜首，企业端客户贡献占比超过40%，同时AI赋能核心业务，带动线上营销服务消耗超过30亿元人民币，广告转化率提升。

　　展望未来，增长引擎强劲，「可灵」AI有望成为独立增长曲线，广告与电商收入年复合增长率达13%，海外市场战略聚焦东南亚与拉美，海外收入占比有望提升至10%，整体前景乐观。目标价92元，止蚀价68元。

　　笔者为证监会持牌人士及未持有上述股份。

香港股票分析师
协会主席
笔者为证监会持牌人
邓声兴

